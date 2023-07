Oito filmes para uma sessão de cinema em casa

Conheça a seleção desta semana.

# Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody

Dia 28/07 | TVCine Top | às 21h30

Homenagem à vida e à música de uma das maiores cantoras de todos os tempos, este filme biográfico conta com o protagonismo de Naomi Ackie, oferecendo um retrato da mulher complexa e multifacetada por detrás da voz. Dos tempos enquanto menina de coro em Nova Jérsia à descoberta pelo empresário discográfico Clive Davis e à consagração enquanto uma das artistas mais premiadas de todos os tempos, “Whitney Houston: I wanna dance with somebody” leva a uma viagem pela vida e carreira da superestrela, com uma banda sonora composta pelos seus maiores êxitos. Realização de Kasi Lemmons.

# O Prodígio

Dia 29/07 | AXN Movies | às 21h10

Filme biográfico que guia o espectador pela vida de Robert James Fischer, que se tornou Grande Mestre Internacional de Xadrez com apenas 15 anos. Considerado um dos melhores jogadores de sempre, em 1972 Fischer atingiu o auge da carreira ao derrotar o russo Boris Spassky, na altura campeão mundial, num confronto memorável em Reiquiavique, Islândia, em plena Guerra Fria. A realização é de Edward Zwick e as principais interpretações de Tobey Maguire e Peter Sarsgaard.

# Refrigerantes e Canções de Amor

Dia 30/07 | AXN Movies | às 21h10

Lucas Mateus sente-se um fracasso quando se compara com Pedro Capelo, ex-colega de banda, que investiu numa carreira a solo e se transformou no mais popular cantor do momento. Quando Carla, a sua namorada e agente, o troca por Pedro, ele sente que atingiu o limite e deixa-se afundar numa depressão. Mas a esperança renasce quando conhece uma rapariga invulgar que trabalha como mascote de uma empresa de refrigerantes. Com Ivo Canelas e João Tempera.

# Michelangelo Antonioni

Dia 29/07 | TVCine Edition | às 22h00

Entre 29 de julho e 19 de agosto, as noites de fim de semana do TVCine Edition são dedicadas a Michelangelo Antonioni (1912-2007). O realizador distinguiu-se enquanto analista de classes sociais e cronista do ennui burguês, em obras que marcaram a história do cinema. “Escândalo de amor”, “O grito”, “A aventura”, “A noite”, “O eclipse”, “O deserto vermelho” e “Identificação de uma mulher” são os filmes em destaque, exibidos em cópias digitais restauradas. Sempre a partir das 22 horas.

# Flag Day: Dias Perdidos

Dia 29/07 | RTP1 | às 00h45

John Vogel chegou a cumprir pena de prisão por assalto, mas tornou-se o falsificador mais famoso da história dos EUA por forjar sozinho quase 20 milhões de dólares. Contudo, na vida privada, era o adorado pai de Jennifer, que passou consigo a infância e lhe ensinou as mais importantes lições sobre o amor. Baseado numa história verídica, conta com realização de Sean Penn, que também faz parte do elenco, ao lado de Dylan Penn, Tom Anniko e Mitchell Nguyen-McCormick

# Especial Homem-Aranha

Dia 01/08 | AXN | às 15h20

Ciclo dedicado ao super-herói popular da Marvel. Trata-se da trilogia da autoria de Sam Raimi e protagonizada por Tobey Maguire, que inclui as obras “Homem-Aranha”, às 15.20 horas; “Homem-Aranha 2”, às 17.25 horas; e “Homem-Aranha 3”, pelas 19.35 horas.

# A Guerra dos Mundos

Dia 01/08 | AMC | às 22h55

Uma nova versão do clássico de H.G. Wells, mostrando a batalha pelo futuro da humanidade através do olhar de uma família americana. Depois de escapar a um ataque de alienígenas assassinos que aniquilam tudo no seu caminho, Ray Ferrier (Tom Cruise) luta para salvar a família. Uma aventura com doses abundantes de ação e efeitos especiais explosivos. De Speven Spielberg.

# Titanic

Dia 03/08 | Hollywood | às 14h40

Jack e Rose pertencem a classes sociais diferentes, mas o destino une-os a bordo do navio Titanic, onde vivem uma arrebatadora paixão – assim como uma tragédia. Uma realização de James Cameron.