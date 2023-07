Oito cursos e workshops para quem se quer iniciar na escalada

Quem quer experimentar escalada pode fazê-lo em rocódromos, clubes e associações, num ambiente informal e com toda a segurança. Conheça oito locais de aprendizagem de norte a sul.

Espaços Naturais

Além de organizar expedições em locais remotos do mundo, a Espaços Naturais, fundada por Pedro Guedes em 2008, oferece três cursos de iniciação – ao montanhismo, alpinismo e escalada. Este último, desenrola-se por dois fins de semana (15 e 16, 22 e 23 de julho) sendo o primeiro destinado aos básicos da modalidade, como movimentos e técnicas de escalada, equipamentos, segurança e quedas. No segundo pratica-se o que foi aprendido, dando alguma autonomia aos participantes no último dia. O curso, orientado por Oldemiro Lima, acontece na aldeia da Pena, Cabaços (serra da Freita) e Redinha (Leiria), oferecendo mais exposição aos diferentes tipos de rocha. Preço: curso de iniciação à escalada a 160 euros

Porto Climbing

Nuno Topas Gonçalves e Olga Fedyuk fundaram a associação sem fins lucrativos Porto Climbing,em 2022, para promover e dinamizar os desportos de montanha, sobretudo a escalada. O professor de educação física e formador de escalada e a campeã nacional da modalidade há dez anos consecutivos dão aulas de iniciação e de grau intermédio, havendo saídas quase todos os domingos, com destino a Esposende e às serras do Porto, da Freita e do Sicó, com o mínimo de quatro participantes. Sábado é dedicado às crianças. A Porto Climbing oferece ainda um curso intensivo de cinco sessões a decorrer em cinco dias. Preço: aulas a 30 euros; curso intensivo a 300 euros

Clube Nacional de Montanhismo

Com quase 80 anos, o CNM, sediado no Porto, é o clube de montanhismo mais antigo do país e promove Enquadramentos ao longo do ano. Estas atividades têm uma lógica de formação, não sendo, no entanto, cursos. São dirigidos a quem pretende experimentar a escalada num ambiente seguro e informal, ou adquirir mais conhecimentos relacionados com a modalidade. Acontecem em sítios como a serra d’Arga, Esposende, Valongo, serra da Freita, Mirandela e Redinha. Preço: 15 euros

The North Wall

A história da escalada, materiais, sistemas de segurança, manobras, quedas, lesões e graduações são os conteúdos do workshop de escalada desportiva promovido por The North Wall, em S. Mamede de Infesta, a 16 e 17 de setembro. No primeiro dia há sessões teórica e uma teórico-prático. O segundo dia é de prática em Valongo. The North Wall é um dos maiores rocódromos do país, com 900 m2. Acolhe zonas de bloco, vias, kilterboard e treino. Preço: 85 euros

Associação Desnível

Alpinismo, canyoning, escalada e montanhismo são as quatro modalidades sobre as quais se debruça a Desnível, uma entidade sem fins lucrativos fundada em 1994, e sediada em Cascais. No que à escalada diz respeito, há três cursos e um workshop. Em julho (dias 14, 15 e 16, 22 e 23) acontece o Curso de Escalada Nível 1, que tem por objetivo dotar os formandos dos conhecimentos técnicos mínimos indispensáveis para que estes possam escalar à frente, em autonomia e segurança, em vias equipadas de um largo. São 36 horas de formação, entre uma aula teórica e quatro dias de prática. Preço: Curso de Iniciação à Escalada Nível 1 a 155 euros

Safe – Aventuras Verticais

Esta associação sem fins lucrativos foi fundada há uma década, em Lisboa, e tem como objetivo principal “a organização de cursos de formação, workshops, atividades e outros eventos, por forma a dinamizar, promover e divulgar a escalada em todas as suas vertentes”. Oferece três cursos (Curso de Nível 1 – Iniciação à Escalada Desportiva; Curso de Nível 2 – Escalada Multilargos; e Curso de Nível 3 – Escalada Clássica) e apresenta um calendário de atividades com propostas para todos os meses. Preço: cursos a 18 euros

Altissimo

De setembro a junho, uma vez por semana, na escola de escalada do lisboeta Altissimo, crianças e adultos recebem formação para tornarem-se autónomas na escalada desportiva indoor. Para breve está o Climbing Summer Camp, que durante cinco dias convida crianças dos sete aos 14 anos a terem férias mais ativas, com momentos de escalada dentro do Altissimo e de brincadeira no exterior. Há uma edição em julho e outra em agosto. Preço: escola de escalada para crianças a 50 euros/ mês; a 60 euros para adultos.

Vertigo

O Clube de Escalada do rocódromo Vertigo, em Lisboa, apresenta o Workshop de Iniciação à Escalada (três dias), o Curso Intensivo de Iniciação à Escalada (três fins de semana), saídas de rocha e viagens. As saídas de rocha acontecem ao fim de semana e tanto se pratica escalada desportiva no Farol da Guia, em Cascais, como bloco nos Capuchos, em Sintra. Mais longe será a Boulder Trip a Albarracín, Espanha, em outubro, durante uma semana. Preço: workshop a 75 euros; curso a 290 euros; saídas de rocha entre 35 a 55 euros. Boulder Trip a 495 euros