Oito arraiais em Lisboa para celebrar o Santo António

Ao longo de todo o mês de junho, os bairros da capital enchem-se de sardinhas assadas, bifanas, manjericos e os clássicos da música popular. Este é o mapa de algumas das festas para os próximos dias.

Praça da Alegria

26 maio a 18 de junho

É um dos mais longos arraiais alfacinhas e leva música, bebida, petiscos e animação à Praça da Alegria, sempre entre as 12h e as 22h (sexta e sábado até às 00h, na noite de 12 até às 01h). A entrada é livre e os concertos (sempre nos fins de semana e nas vésperas de feriado), ficam a cargo de nomes como Banda Celta, Nuno Ropio e Luís Rouxinol, ou Nelson e Nelson.

Benfica

22 a 25 de junho

A Alameda Padre Álvaro Proença volta a receber o Grande Arraial de Benfica durante quatro dias, a partir das 17h e noite fora. A festa de entrada gratuita, onde não faltarão sardinhas na brasa, bifanas e outros petiscos, tem concertos de nomes como Fernando Daniel e Irma, Bateu Matou e David Carreira, José Malhoa e Grupo Revelação e Maruja Limon e Pedro Abrunhosa. No arranque do dia 23, destaque na programação para o desfile das marchas infantis de Benfica e para o Festival de Folclore, este no início do último dia.

Miradouro de São Pedro de Alcântara

1 de junho a 2 de julho

Comes, bebes e barraquinhas com artesanato ajudam a fazer a festa num dos miradouros mais concorridos da cidade, com entrada livre. O Arraial da Misericórdia acontece entre as 10h e as 22h (até às 00h na sexta, sábado e vésperas de feriado, sendo que dia 12, as celebrações duram dez horas, até às quatro da manhã). Entre os artistas que sobem ao palco no Miradouro de São Pedro de Alcântara estão Quina Barreiros, Toy, Mónica Sintra, Fábia Rebordão, Joana de Deus e Berg, por exemplo.

Doca da Marinha

1 a 12 de junho

Ao longo de quase duas semanas, a primeira edição do festival Santos no Tejo terá música ao vivo junto às margens do rio Tejo. A Doca da Marinha, junto ao Terreiro do Paço, é o palco que recebe nomes como Quim Barreiros, Ana Malhoa, Herman José, Ruth Marlene, Mónica Sintra, José Malhoa e Ágata, entre outros. O recinto é vedado e tem capacidade diária para receber oito mil pessoas. O bilhete custa 7,50 euros em santosnotejo.pt (com uma bebida à escolha), ou dez euros à porta, no próprio dia.

Alfama

1 de junho a 1 de julho

Manjericos, grelhadores espalhados pela rua, sardinha no pão, bifana e a música popular a ecoar pelas ruelas de Alfama: o mais concorrido arraial de Lisboa dura um mês inteiro, por todo este bairro, mas tem no Largo de São Miguel o seu natural epicentro. Neste Arraial de São Miguel, organizado pela Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, a festa é livre e há concertos à noite, todas as sextas, sábados e vésperas de feriado.

Mouraria

1 a 17 de junho

É um arraial mais alternativo e está de volta ao Largo da Rosa, para celebrar os 15 anos da associação Renovar a Mouraria, que nasceu em 2008, focada no desenvolvimento educativo e cultural do bairro, e na integração de migrantes na zona. Além de comida e bebida, a festa de entrada grátis tem um cartaz de música ao vivo com artistas de países como Angola, Cabo Verde, Cuba, Itália, Portugal e Brasil, e conta este ano com novidades: um ciclo de debates, Meia Palavra Não Basta, para refletir sobre os desafios da Mouraria de hoje, entre as 17h30 e as 19h nos dias 3, 10 e 17.

Vila Berta

2 a 12 de junho

Com 113 anos de vida, a velha Vila Berta continua a ser um dos locais mais procurados para tardes e noites de regozijo, durante os Santos Populares. No bairro da Graça, há sardinha, bifana, música popular, cantares tradicionais, sessões de fado vadio, batalha de DJS, noites dedicadas a êxitos da música nacional e concertos de nomes como Deixa Rolá.

Campolide

2 a 17 de junho

À semelhança de anos anteriores, a festa gratuita em Campolide faz-se no relvado do Parque Urbano Quinta do Zé Pinto. Comes e bebes estão garantidos, tal como a música ao vivo de nomes conhecidos como Quim Barreiros, Jorge Guerreiro, Ruth Marlene, Nel Monteiro e Belito Campos. Depois da música popular, a noite segue com a animação de DJs.