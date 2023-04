Oficinas de artes e ofícios regressam ao Alentejo (e continuam depois país fora)

No próximo fim de semana, o Alentejo acolhe mais uma edição da iniciativa "Dias Abertos Artes & Ofícios | Novo Design", com workshops que combinam tradição e inovação. Tingimento natural, mosaico hidráulico, trabalhos com madeira, barro e lã são só alguns dos temas propostos.

Está de regresso o evento que leva as artes e os ofícios ao Algarve, Alentejo, Centro, Norte e Lisboa e Vale do Tejo, até meados de maio. São cinco fins de semana, distribuídos por cinco regiões. A programação cultural, a cargo de artesãos e designers, arrancou em terras algarvias, e agora é a planície alentejana a anfitriã.

A primeira sugestão, já neste sábado, em Ferreira do Alentejo, é um workshop sobre pintura alentejana de mobiliário e empalhamento de cadeiras, cujas vagas já foram preenchidas. Mas há atividades também em Estremoz, Mora, Mértola, Montemor-o-Novo, Évora e Almodôvar, com inscrições a decorrer. O objetivo das aulas – de tecelagem, cerâmica, cestaria, barro, bordado, tingimento natural, entre outras – é dar a conhecer o processo de criação, desde a matéria-prima até ao produto final.





Os “Dias Abertos Artes & Ofícios | Novo Design” rumam depois ao Centro do país, para encerrarem o mês, nos dias 29 e 30, com o saber fazer tradicional; seguem para Norte, nos dias 6 e 7 de maio; e terminam na região de Lisboa e Vale do Tejo, em 13 e 14 de maio.

A iniciativa, que vai na segunda edição, realiza-se anualmente e integra o projeto SPIRA – Revitalização patrimonial. As atividades exigem inscrição e têm um custo associado, revertendo o valor para o artesão em causa. O programa completo e informações sobre como participar podem ser consultados aqui.