Oeiras recebe Festival Internacional de Balões de Ar Quente, em setembro

Batismos de voo cativo e um espetáculo noturno são as atrações da 25ª edição do festival, que acontece, pela primeira vez, em Oeiras, no dia 24 de setembro.

Os amantes das alturas vão poder subir aos céus, de forma gratuita, em mais uma edição do Festival Internacional de Balões de Ar Quente, considerado um dos mais relevantes festivais de balonismo da Europa. Pela primeira vez, desde 1997, o festival, coorganizado pela Publibalão e pelo Munícipio de Oeiras, deixa o Alentejo e acontece em Oeiras, no dia 24 de setembro, na Quinta de Cima do Palácio Marquês de Pombal. Caso as condições meteorológicas permitam, prevê-se um sábado repleto de atividades gratuitas para toda a família.

Durante o dia, os participantes vão poder fazer batismos de voo cativo, ou seja, num balão fixo que sobe e desce, e apreciar a quinta e os seus jardins das alturas. O voo é apto para todas as idades e não requer inscrição prévia, sendo a participação feita por ordem de chegada.

Contudo, um dos momentos mais esperados é o Night Glow, um espetáculo noturno de luz, cor e som, cujas chamas dos queimadores dos balões são libertadas ao ritmo da música. O público assistirá da plateia, já que não será permitida a subida de passageiros nos balões de ar quente.