Oeiras: Festival Internacional de Balões de Ar Quente com mais um dia de atividades gratuitas

A despedida do verão, em Oeiras, é feita a bordo de um balão de ar quente, com concertos e gastronomia à mistura. O Festival Internacional de Balões de Ar Quente, que estava agendado para o próximo sábado, na Quinta de Cima do Marquês de Pombal, foi prolongado até domingo, face à elevada procura. Tanto a entrada como as atividades são gratuitas.

Nesta 25.ª edição do certame, além de batismos de voo cativo, há música ao vivo, divertimentos para os mais novos e zonas de street food e lounge com provas de vinhos. Mas o ponto alto da chamada “Festa de Fim de verão”, a decorrer entre as 8 e as 21.30 horas, é um espetáculo noturno de luzes e cores, emitidas pelas chamas dos queimadores dos balões de ar quente largados em direção ao céu.

As experiências de batismo de voo cativo, dirigidas a todas as faixas etárias, são de acesso livre, mas limitadas às vagas existentes e feitas por ordem de chegada – assim o permita a meteorologia.