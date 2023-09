Odemira volta a receber a Semana Gastronómica do Polvo

De 9 a 15 de setembro, 15 restaurantes espalhados pelo concelho de Odemira dão palco reforçado ao polvo e servem-no nas mais diversas formas.

A partir deste fim de semana, a Semana Gastronómica do Polvo está de regresso para mais uma edição em Odemira, servindo-se o molusco à mesa de 15 restaurantes espalhados pelo concelho, nas mais diversas formas. Dar palco à gastronomia local é o objetivo do festival gastronómico, que decorre entre os dias 9 e 17 de setembro.

Os restaurantes O Tarro, O Escondidinho do Poço (Odemira), Sabores e Mar (Almograve), Planície Alentejana (Boavista dos Pinheiros), Marisqueira A Chaminé (Brejão), Rocamar (Cavaleiro), Adega 22, Porto das Barcas, Stressfree, Oásis, Tasca do Celso e Casa Amigos do Benfica (Vila Nova de Milfontes), Sol Dourado, Taberna Ti Vitória e Costa Alentejana (Zambujeira do Mar) são os espaços aderentes.

Polvo frito com linguiça de porco preto, polvo à lagareiro, polvo frito, filetes de polvo, arroz de polvo, tiborna de salada de polvo, polvo panado com risoto negro, cataplana de polvo e feijoada do mesmo são alguns dos pratos que fazem parte da iniciativa, que é parte integrante das Semanas Gastronómicas que decorrem ao longo do ano no concelho de Odemira – peixe e marisco e medronho e mel são temáticas de outras edições.

Veja mais informações sobre os restaurantes aderentes à Semana Gastronómica do Polvo aqui.