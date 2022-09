Oceanário de Lisboa dá as boas-vindas a dois tubarões-zebra

Crescidos em quarentena e atualmente com quase dois anos de idade, à volta de 10 quilos e mais de 1,2 metros de comprimento, estes tubarões juvenis juntam-se agora às cerca de 50 espécies diferentes residentes no aquário central do Oceanário de Lisboa.

Estes tubarões-zebra, assim conhecidos devido ao seu corpo claro com bandas pretas similares às das zebras, poderão ser visitados todos os dias sobre o fundo do aquário, onde maioritariamente se encontram, ou podem ser vistos a serem alimentados pelos funcionários em mergulho, às segundas, quartas e sextas-feiras, das 11.30 às 12.30 horas.

Trata-se de uma espécie inofensiva que habita águas mais tropicais, típicas da zona indo-pacífica e que segundo a IUCN (União Internacional para a Conservação da Natureza) se encontra em estado de perigo, uma vez que são animais muito capturados durante a pesca e usados para consumo humano.

Segundo Núria Baylina, curadora e diretora de Biologia e Conservação do Oceanário de Lisboa, “os tubarões-zebra introduzidos no aquário central integram o programa europeu de reprodução desta espécie (European Studbook)”. Podem viver até aos 30 anos, o que permite reunir informação “essencial para aumentar o conhecimento sobre a biologia destes animais, e assim contribuir para a proteção das espécies na natureza”, conclui.