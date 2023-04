Oceanário de Lisboa convida a ver golfinhos no Tejo

Até ao final de setembro, há passeios de barco para observar de perto este animal marítimo.

Lisboa anuncia-se como a única capital europeia onde se pode observar golfinhos em meio selvagem. O Oceanário de Lisboa e o centro náutico Terra Incógnita lançam o programa Golfinhos no Tejo, para proporcionar a experiência de ver de perto estes animais, com acompanhamento de um biólogo marinho. Durante o passeio, há também oportunidade de observar outras espécies, como gansos-patolas, andorinhas-do-mar, corvos-marinhos e tubarões.

Apesar de não serem residentes no Tejo, os golfinhos são presença habitual desde 2020, entre maio e setembro, época em que chegam ao rio à procura de alimento. A espécie mais avistada são os golfinhos comuns, de cor preta e branca, corpo esguio e bico curto e pontiagudo. Ocasionalmente, também se vê golfinhos-roazes, de tom cinza, que chegam a medir quatro metros e a pesar mais de 400 quilos.

O programa deste ano organiza saídas às sextas, sábados e domingos, com partida às 9.30 horas, na Terra Incógnita, na Doca de Santo Amaro. O programa dura até ao final de setembro, sendo necessária marcação no site do Oceanário.

A observação de golfinhos tem o custo de 65 euros por adulto e 52 euros por criança. Há um pack especial, que também inclui um bilhete para o Oceanário e uma t-shirt, pelo valor de 93 euros por adulto e 72 euros por criança. Saiba mais no site oficial do Oceanário.