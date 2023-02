Oceanário de Lisboa celebra o Carnaval com programa debaixo de água

Entre os dias 20 e 22 de fevereiro, o Oceanário de Lisboa vai estar recheado de atividades, provando que o Carnaval são mesmo três dias.

O programa do Oceanário de Lisboa vai contar com três dias temáticos, com experiências destinadas a crianças dos quatro aos 12 anos, como a observação de animais, o trabalho com artes plásticas e a investigação sobre o fundo do mar. O objetivo é fazer com que os mais pequenos descubram os segredos do oceano e que entendam que todos os gestos são importantes para a conservação da natureza. Haverá tempo para brincar, num ambiente que pretende promover a aprendizagem.

Por dia, esta experiência fica a 50 euros por participante e inclui, além das atividades, entradas nas exposições, materiais, almoço, lanche e seguro.

O Oceanário abre portas das 8h30 às 18h30 horas e recebe, nas salas do Programa de Educação, todos aqueles que queiram passar o Carnaval de uma forma diferente.