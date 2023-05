O The Lake Caffé, na Maia, tem propostas para todo o dia

Num jardim perto do centro da cidade, mas suficientemente afastado da confusão, surgiu The Lake Caffé, um lugar para todas as horas, desde o pequeno-almoço até ao copo depois do jantar.

Chama-se adequadamente The Lake Caffé, o espaço aberto no Jardim do Lago dos Maninhos, na freguesia de Vermoim, na Maia. Este local de brunch e muito mais, um projeto dos irmãos Miguel e Joana Barros, abriu portas em fevereiro, com uma carta servida o dia todo, repleta de sugestões para comer e beber.





A apelativa vitrine pinta-se com as cores dos produtos de pastelaria que ali se produzem, como os croissants brioche, de chocolate ou de beterraba, as tartes de fruta, os donuts cozidos no forno e os éclairs, feitos com uma massa reduzida em gorduras saturadas, de sabores como chocolate, pistacho, morango, Oreo, caramelo e maracujá. Todos os dias há bolos caseiros, como o red velvet, o brownie, a tarte de maçã cozida, uma receita da avó dos irmãos, ou o cheesecake de ricota, servido com compota de tomate. Da cozinha saem panquecas – das quais se destaca a benedict -, tostas, saladas, hambúrgueres e francesinhas, servidas em bolo do caco. Houve cuidado em fornecer opções vegetarianas, tanto no hambúrguer, como na francesinha, recheada com um bife de beringela e coberta com um demi-glace de base vegetal. Quem quiser partilhar encontra o pica-pau, a tábua de queijos e enchidos e os ovos rotos.

Para acompanhar tudo isto há uma carta de bebidas igualmente longa, com cocktails clássicos – como mojito, aperol e moscow mule – e de autor, dos quais Miguel destaca o brazilian beach (junta lima, hortelã, açúcar, abacaxi e cachaça), além de cocktails sem álcool, limonadas e sumos de fruta. A oferta passa ainda pela cafetaria, com opções invulgares, caso do peanut fudge (café, leite achocolatado, manteiga de amendoim, chantilly) e das bebidas com gelado artesanal, como o iced coffee de baunilha e Nutella ou o iced machiatto de caramelo. Para breve, está previsto o menu executivo, a funcionar à hora de almoço, e o menu italiano, que irá enriquecer a oferta ao jantar.