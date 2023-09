O regresso do The Voice Portugal e outros programas em destaque na TV

Conheça a seleção desta semana.

# The Voice Portugal

Dia 17/09 | RTP1 | às 21h15

O palco de “The voice Portugal” volta a brilhar para mais uma temporada com novidades no painel de mentores.

Sara Correia, Sónia Tavares, António Zambujo e Fernando Daniel vão ocupar as cadeiras dos orientadores do programa. A apresentação é de Catarina Furtado e Catarina Maia assegura a cobertura dos bastidores.

# Viagra: O Milagre Azul

Dia 15/09 | Discovery | às 21h00

Documentário que explora o impacto profundo do Viagra na sociedade moderna. Lançado em 1998, foi o primeiro medicamento oral aprovado para tratar a disfunção erétil e a sua chegada ao mercado farmacêutico desencadeou uma grande transformação na vida sexual de milhões de homens. Este documentário de três episódios narra a história do desenvolvimento do Viagra, revelando os desafios e avanços científicos que permitiram a criação do medicamento.

# Chef de Serviço

Dia 18/09 | 24 Kitchen

Novo programa em que uma cozinha vai servir de cenário para as receitas de Carlos Afonso, Margarita Pugovka e Miguel Mesquita. Com percursos reconhecidos na área, estes chefs vão assumir o papel principal num espaço aberto, de descoberta e exploração culinária, onde todas as possibilidades estão em cima da mesa e a oportunidade é o prato do dia. Ao longo da emissão, os espectadores vão poder mergulhar na mente culinária de cada um deles, descobrindo as suas visões sobre a gastronomia, os seus desafios, as suas frustações culinárias, as suas admirações e aquilo que os inspirou e inspira para darem asas e personalidade à criação de receitas. O primeiro chef a entrar ao serviço é Carlos Afonso, que aprimorou a sua técnica em alguns restaurantes conhecidos do país e da Europa. Atualmente está à frente do Oitto, em Lisboa.

# Quantum Heroes Dinoster

Dia 18/09 | Panda | às 21h00

As aventuras de quatro amigos que aparentam levar uma vida normal, mas que viajam em segredo para a Dino Terra para estudar os dinossauros e salvá-los do perigo. É a equipa Dinoster. Durante aventuras com gargalhadas à mistura, Lúcio, Delby, Jay Min e Oz terão a ajuda da cientista quântica Laura. A equipa terá que superar desafios para proteger os dinossauros dos perigos naturais e de Bex Hunter, um cientista que quer virá-los contra os humanos.

# Caçadores de Lagostas

Dia 18/09 | Odisseia | às 22h30

Os dramas dos capitães de barcos de pesca da lagosta, durante as dez semanas que dura a temporada de inverno, período em que estes homens partem em busca de um marisco apreciado um pouco por todo o do mundo. Para os pescadores de lagosta é a última hipótese para ganhar algum dinheiro até voltar a abrir a época da pesca na primavera. O oceano Antártico é a zona mais traiçoeira da Austrália. Num cenário de clima agreste e mares traiçoeiros, as tripulações trabalham dia e noite para acondicionar centenas de quilos de lagostas em convés escorregadios. Pequenos problemas podem tornar-se mortais numa questão de minutos e o porto mais próximo está, normalmente, a centenas de milhas náuticas.

# A Maldição de Molly McGee

Dia 18/09 | Disney | às 08h00

Quando um fantasma resmungão chamado Scratch lança uma maldição sobre uma menina chamada Molly McGee, esta vira-se contra ele e condena-o a estar na presença de si mesma para sempre. Agora, ele é obrigado a ir a todo o lado em que Molly vai e fazer tudo o que ela faz… o que, aos olhos de Molly, faz dele o seu melhor amigo. Nestes novos episódios, uma família muda-se para o outro lado da rua e os McGee enfrentam um dilema. Scratch evita assumir responsabilidades no Mundo dos Fantasmas e Darryl torna-se fantasma durante um dia. Já Molly tem de distrair Ollie enquanto Scratch tenta apanhar o Espírito das Histórias.

# As Maiores Descobertas com Dan Snow

Dia 19/09 | Canal História | às 22h15

O apresentador britânico Dan Snow viaja no encalço de alguns dos principais achados da história, de túmulos perdidos de faraós às revelações de Pompeia, passando pela batalha para encontrar o maior dinossauro do mundo. Dan explora os casos de rivalidade, engenho e determinação que conduziram a alguns dos achados mais importantes e de sempre. No primeiro episódio, Dan Snow viaja para Itália para mergulhar numa das maiores cápsulas do tempo arqueológicas.