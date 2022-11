O regresso de The Crown e outras cinco sugestões televisivas

A quinta temporada da série de ficção, inspirada em acontecimentos reais da vida da rainha Elizabeth II, estreia no dia 9, na Netflix.

Blanca

Dia 7 | AMC | 22h10

Blanca é uma mulher polícia jovem, valente e decidida, com um sentido da justiça que está acima de tudo e que a motivou a incorporar-se nas forças da lei. A sua especialidade é a descodificação. Trata-se da escuta analítica de todos os materiais de áudio das investigações, como chamadas ou interrogatórios, dado Blanca possuir uma capacidade excecional para detetar até o mais ínfimo detalhe dessas conversas. Em conjunto com os desafios laborais, irá enfrentar os seus assuntos pessoais, desenvolvendo relações com duas pessoas que são o oposto um do outro: o inspetor Liguori e Nanni, um cozinheiro pouco convencional. Uma série popular em Espanha e Itália com Maria Chiara Giannetta.

Station 19

Dia 7 | FOX Life | 22h20

Estreia da 5ª temporada. Os relacionamentos são desafiados, começando com Andy (Jaina Lee Ortiz) e Sullivan (Boris Kodjoe) depois das ações deste no casamento de Maya (Danielle Savre) e Carina (Stefania Spampinato).

The Crown

Dia 9 | Netflix

Estreia da quinta temporada. À medida que Isabel II (Imelda Staunton) se aproxima do 40.º aniversário da sua ascensão ao trono, reflete acerca de um reinado que viu nove primeiros-ministros, o advento da televisão e o crepúsculo do Império. O príncipe Charles (Dominic West) pressiona a mãe para que esta autorize o divórcio de Diana (Elizabeth Debicki), o que espoletaria uma crise constitucional da monarquia.

Guilty Party

Dia 10 | TVCine Emotion | 14h10

Logo após ter recebido um prémio, Beth Baker é acusada de publicar uma reportagem falsa. Um ano depois de ter sido despedida do jornal, tem um novo, mas frustrante, emprego, num website de cultura popular. É então que quando recebe uma carta de Toni, uma mulher negra que está na prisão por assassinar o marido. Beth tenta redimir-se e reparar a sua reputação provando a inocência de Toni. Com Kate Beckinsale, Jules Latimer, Geoff Stults, Laurie Davidson, Andre Hyland e Tiya Sircar.

Manifest: O Mistério do Voo 828

Netflix

Dois anos após as suas vidas terem sido viradas do avesso pelo brutal homicídio de Grace, a família Stone está destroçada e Ben continua a chorar a morte da mulher enquanto procura por Eden, a sua filha raptada. Consumido pela dor, Ben abandonou o cargo de vice-capitão do bote salva-vidas, deixando Michaela como a única capitã – uma tarefa quase impossível, agora que os passageiros estão a ser atentamente monitorizados pelo governo. À medida que a data se aproxima e os passageiros desesperam por uma via de salvação, um passageiro misterioso chega com uma encomenda para Cal que muda tudo o que sabem acerca do voo 828 e pode bem vir a desvendar certos segredos desta aventura cativante, complexa e profundamente emotiva. Esta quarta temporada é lançada em duas partes com 10 episódios cada.

El Presidente

Amazon Prime Video

Uma visão satírica sobre o escândalo de corrupção envolvendo a FIFA e descoberto em 2015, contada através do ponto de vista de Sergio Jadue, antigo presidente da Federação Chilena de Futebol. A segunda temporada apresenta as origens da transcendência da FIFA de uma simples organização desportiva para uma potência comercial e política. No centro da história está o ex-presidente da FIFA João Havelange. Com Albano Jerónimo, Karla Souza, Andrés Parra, Paulina Gaitán, Luis Gnecco e Sergio Hernández.