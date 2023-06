O Quiosque das Bonecas, no Chiado, é uma casa encantada para as crianças

Bonecas com um impressionante grau de realismo, peluches e brinquedos para várias idades compõem a oferta do Quiosque das Bonecas, em pleno Chiado.

Suspensos em aros e sentados em prateleiras, os chimpanzés são os bonecos que ultimamente têm atraído mais a atenção de quem passa na Rua Ivens. “As pessoas param em frente à montra para tirar fotografias e tudo. São o nosso best-seller”, diz Carlota Vieira, lojista do Quiosque das Bonecas. Vestidos como bebés, os macacos Lola e Nilo até têm fralda e chupeta. Ao lado, encontram-se outras bonecas da Asi, a marca espanhola que os pais de Carlota descobriram durante viagens a Madrid.

“Quando iam a Espanha os meus pais traziam sempre bonecas da Asi para a minha irmã, oito anos mais nova que eu. Para mim nunca trouxeram nenhuma”, diz Carlota entre risos. A marca, fundada há 80 anos, distingue-se por ter bonecas feitas à mão com cabelo semi-natural, que pode ser lavado e escovado normalmente. Nenhuma é igual, tanto que “as sardas das ruivas são pintadas à mão”. Todas têm um nome: os gémeos Maria e Pablo, por exemplo, foram batizados como os netos da criadora.

A individualidade dos bonecos expressa-se também pelo vestuário – o que já trazem e que pode ser comprado à parte para criar combinações diferentes, assim como os acessórios -, e no caso dos gémeos, pelo sexo. Os restantes modelos são neutros. Fabricadas em PVC endurecido, ajustam as pernas, braços e cabeça para posições naturais, e umas têm corpo mole, sendo aconselhadas para crianças mais novas. A maioria tem tom de pele causasiano, mas também as há negras e com pele asiática.

Mas não só de bonecas vive a loja. A marca Sylvanian Families, fundada em 1985, é a segunda mais representada, com miniaturas de animais andrógenos que vivem numa vila rodeada de natureza; seguida da marca portuguesa Le Petit Chiffon, com roupa infantil de algodão 100% biológico. Puzzles, livros de autocolantes, pinturas, brinquedos em madeira e tatuagens de fantasia também se encontram nesta loja.