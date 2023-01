O que ver na TV por estes dias

Comédia e drama em destaque esta semana.

Aventura queres, aventura terás

That ’90s Show: Que Loucura de Família

19/01 | Netflix

Wisconsin, 1995. Leia Forman desespera por um pouco de aventura na vida ou, pelo menos, um melhor amigo que não seja o próprio pai. Quando chega a Point Place para visitar os avós Red e Kitty, descobre o que procurava na casa ao lado, ao conhecer a rebelde Gwen. Com a ajuda dos amigos desta, Leia vai perceber que a aventura pode estar sempre à porta. Entusiasmada com a ideia de se reinventar, convence os pais a deixarem-na ficar durante o verão. Mas se Kitty fica muito contente por ver a cave novamente cheia de crianças e a casa a servir de lar para toda uma nova geração, Red… bem, Red continua igual a si próprio. Com Kurtwood Smith, Debra Jo Rupp, Callie Haverda, Ashley Aufderheide e Mace Coronel.

Pecado

14/01 | TVI | 22h45

Santiago é um padre que se apaixona por uma mulher que está prometida a outro. A mulher é Maria Manuel, que não acredita no amor, mas que o descobre em Santiago. Porém, Rosa, a mãe de Maria Manuel, é uma crente que, com o seu casamento em ruína, procura conforto junto do padre e não vai perdoar a filha por lhe ter roubado esse amor. Enquanto isso, Santigo questiona-se sobre o que fazer… Ir para longe e esquecer tudo o que sente ou ficar e tentar perceber se é amor de verdade? Uma série que a TVI repõe e que é interpretada por Daniela Melchior, Pedro Lamares, Diogo Infante, Dalila Carmo, Lourenço Ortigão, Guilherme Filipe e Fernando Luís, entre outros.

The Last of Us

16/01 | HBO Max

Vinte anos após o colapso da civilização humana, o contrabandista Joel é contratado para escoltar Ellie, uma menina de 14 anos, para fora de uma zona de quarentena opressiva e fortemente policiada. O que começa como um pequeno trabalho logo se torna uma viagem brutal através dos EUA, onde dependem um do outro para sobreviver. Série baseada no videojogo desenvolvido pela Naughty Dog para a PlayStation.

O Crime do Padre Amaro

16/01 | RTP1 | 22h45

Com realização de Leonel Vieira, uma adaptação do romance de Eça de Queirós, protagonizada por José Condessa, Bárbara Branco, José Raposo e Filomena Gonçalves. A trama desenrola-se em Leiria, no final da década de 1860, e acompanha a história da paixão entre Amaro, um jovem padre, e Amélia “a rapariga mais bonita de Leiria”. Tensa, emocional e ancorada em conflitos de personalidade, a série lança um olhar crítico sobre a sociedade e a Igreja em Portugal.