O que fazer em 2023: marcar uma viagem com destino surpresa

Havendo sede de novas experiências, que tal esta? Fazer as malas e partir sem ter de decidir para onde, pois alguém já tratou de tudo: rota, voos, estadia. “Road trips” e viagens de comboio em Portugal são outras opções.

Quem viaja com a Toratora só tem de escolher quando e de onde partir, nós tratamos do resto”, resume Francesco Simeone, CEO e co-fundador da TORATORA (toratoratravel.com/pt). A startup nascida em Itália, em 2018, cedo alargou a Portugal os seus pacotes de viagens surpresa na Europa, que incluem voos, estadia e um guia para explorar o lugar. Há mais de 70 destinos possíveis para quem sai de Lisboa ou Porto; cenários tão distintos como Roma, Marselha, Berlim, Palma de Maiorca, Santorini, Estocolmo ou Budapeste. O cliente pode excluir três pontos a visitar e, a partir daí, paga 5 euros por cada um que deseje pôr de parte. O eleito só é desvendado uma semana antes da partida.

Os valores para um mínimo de duas noites num destino europeu começam em 199 euros por pessoa. Há ainda viagens surpresa em Portugal, em viatura própria ou de comboio, desde 99 euros. Viajar assim tem vantagens, defende Simeone: à “adrenalina de uma experiência nova” junta-se o conforto de abdicar do planeamento. “Sabemos que nem sempre é fácil ter tempo para comparar destinos, voos, hotéis, organizar o que ver, no meio de uma vida frenética de trabalho, estudo ou em família. A Toratora veio descomplicar, com orçamentos em conta”, remata.

Destino revelado dois dias antes

Os mais aventureiros encontram outras opções dentro deste universo. Por exemplo, a plataforma WAYNABOX (waynabox.com/pt) tem o seu próprio leque de viagens surpresa, de avião ou de carro. Uma jornada rumo a um destino na Europa – com voos, alojamento e um guia do local – custa, no mínimo, 150 euros/pessoa; se for uma “road trip”, pelo menos 45 euros/pessoa. O destino do cliente é conhecido apenas dois dias antes da partida.

Também a startup FLYKUBE (flykube.com) organiza viagens com destino surpresa, desvedados, geralmente, 48 horas antes. Incluem voos, alojamento e um guia, por valores desde 149 euros/pessoa, que variam mediante o tipo de experiência. O cliente da Flykube pode escolher um só destino ou mais, até fora da Europa. Existe um pacote com estadia em hotel de cinco estrelas e uma experiência; e outro em que só se define o mês para viajar: o fim de semana e o destino permanecem uma incógnita até quatro dias antes.