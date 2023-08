O projeto Malik’s World cria painéis sensoriais para ir descobrindo o Mundo

Apertar os atacadores, correr fechos e carregar em interruptores, num ambiente seguro, desenvolvendo várias competências. Eis o que propõe o projeto Malik’s World, com os seus painéis sensoriais para bebés e crianças.

Tudo começou no primeiro confinamento, em 2020, quando Filipa Castanhas deu por si fechada em casa com o filho, Malik, de cerca de um ano. Empenhada em dinamizar atividades para ele, resolveu criar um painel sensorial com coisas que tinha à mão. A criança gostou, e os seguidores com quem partilhou a experiência no Instagram também. O interesse foi de tal ordem que, em dezembro, lançou uma primeira coleção, esgotada ainda antes do Natal. Assim nasceu o projeto Malik’s World, que tem crescido a par com a sua fonte inspiradora.

Entretanto, surgiram novos produtos, mas as estrelas maiores continuam a ser os painéis sensoriais e educativos para bebés e crianças a partir dos seis ou sete meses. Esses painéis de madeira a que são aplicados interruptores, fechos éclair, atacadores de sapatos, relógios com ponteiros e outros elementos do dia a dia permitem aos mais novos explorar o que os rodeia. “As crianças acabam por querer imitar o nosso comportamento”, abrir e fechar portas, carregar num interruptor, e com esta ferramenta podem fazê-lo num ambiente seguro, defende Filipa.

Além disso, enquanto brincam, os miúdos vão desenvolvendo a motricidade fina, a coordenação motora, a concentração, os sentidos e a lateralidade, segundo a responsável pelo projeto, que é ainda professora de dança. À tarde costuma dar aulas, e de manhã o mais provável é encontrá-la na oficina, a fixar os materiais adquiridos no comércio local e a pintar com tintas ecológicas de tons neutros e pastel. Filipa tem um espaço na loja Alma de Alecrim, em Aveiro – quem quiser adquirir artigos com o selo Malik’s World só tem de passar pelo número 58 da Rua Conselheiro Luís de Magalhães.

Aos painéis sensoriais, que custam entre 100 e 120 euros, juntam-se mini painéis (58 euros), painéis numéricos (19,50 euros), cubos (24,60 euros) e painéis “Duas casas” (29,50 euros). Estes últimos procuram facilitar as rotinas diárias de crianças dos três aos seis anos com pais separados. O catálogo está disponível online, margem para encomendas mais personalizadas, e até para agendar workshops de construção.