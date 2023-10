Na Verdizela, o O Parque Metropolitano da Biodiversidade é o novo pulmão verde do Seixal nasceu para proteger habitats em extinção, como os charcos mediterrânicos, e permite piqueniques, caminhadas e passeios de bicicleta. Quando estiver concluído, será o segundo maior da Grande Lisboa.

A ideia de liberdade também se mede em passeios a pé ou em bicicleta na natureza, pelos sete hectares do Parque Metropolitano da Biodiversidade, o novo pulmão verde do concelho seixalense, cuja primeira fase foi inaugurada a 25 de abril. Mas quando estiver completo, esta zona florestal na Verdizela vai somar 400 hectares de terreno, o que o vai tornar no segundo maior parque urbano da Grande Lisboa, apenas atrás de Monsanto.

O projeto foi criado para proteger e valorizar os habitats naturais da propriedade, ameaçados de extinção: os charcos temporários mediterrânicos, por agora ainda secos, e as charnecas húmidas atlânticas temperadas, um cenário dominado pelos urzais. O novo parque tem trilhos pedonais e cicláveis, um parque de merendas, arvoredo farto que permite várias zonas de sombra e a Casa da Biodiversidade, que é usada pelos biólogos da Associação Vita Nativa para estudarem a fauna e flora locais, mas que também pode ser visitada pelo público, mostrando exemplares de ninhos, carcaças de insetos ou penas.





É ao lado deste edifício que se encontra um lago artificial, que representa o habitat orgânico de um charco, e onde se conseguem avistar algumas das 25 espécies identificadas no parque, como o sapo-corredor, a rã-verde, a libelinha, o camaleão, a lagarta de borboleta colibri ou a cobra-de-água-viperina.

O site da autarquia seixalense vai publicando as atividades planeadas nos próximos tempos no Parque Metropolitano da Biodiversidade, e que requerem inscrição prévia. A 28 de outubro, por exemplo, dá-se a conhecer os charcos e sua importância; a 11 de novembro acontece um passeio interpretativo da fauna e flora; a 25 de novembro junta-se degustação vínica a uma conversa sobre biodiversidade.