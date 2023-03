O pão e as padas, o folar e as broas. Vale de Ílhavo celebra a tradição

Festa do Pão de Vale de Ílhavo partilha segredos de receitas artesanais, que passam de geração em geração, no Jardim Henriqueta Maia, de 16 a 19 de março (antes disso, dia 10, acende-se o forno a lenha). O convite é para meter as mãos na massa. O programa tem música e teatro, ateliês e cardadores.

Há histórias de boas massas e boas mãos que deixam rasto e esta é uma delas. O pão de Vale de Ílhavo tem séculos de tradição e a sabedoria que passou de geração em geração, sobretudo de mães para filhas. Tem sabor e tem textura. Confecionado de modo artesanal, fermentação lenta, cozido em forno a lenha. Há empenho e amor nesta receita. A Festa do Pão de Vale de Ílhavo regressa ao Jardim Henriqueta Maia, de 16 a 19 de março, com um programa a condizer. Há pães e padas, folares e broas de milho e de abóbora. Para ver, fazer, comprar, comer.

Nesta sexta-feira, uma semana antes do programa oficial, na noite de 10 de março, acedem-se os fornos a lenha na sede da Associação Cultural e Recreativa “Os Baldas”, em Vale de Ílhavo. Abrem-se as portas para mostrar como se faz o pão e o folar, aprendem-se segredos da confeção artesanal, mete-se a mão na massa. E, por fim, será hora de provar o que sai do forno, bem quente, a escaldar, e a ouvir “Contos e cantigas que enchem barrigas” com a artista Alda Casqueira.

Nos dias 16 e 17, as atividades são exclusivamente destinadas ao público escolar e sénior no Jardim Henriqueta Maia. A 18 e 19, são para todo o público com as padeiras e moagens a mostrarem o que sabem fazer no sábado, às 14h30, seguindo-se uma performance da banda de percussão de Vale de Ílhavo “Toca a Baldar”. As padeiras estarão a vender pão entre as 14h30 e as 18h, enquanto “Os Baldas” e “Os Cardadores” de Vale de Ílhavo asseguram o serviço de bar com pão com chouriço ou bacalhau, entre as 11h e as 21h30, no dia 18, e entre as 11h e as 18h, no dia 19.

O fim de semana será animado. Na manhã de sábado, há “Histórias Mal Cozinhadas”, pela atriz, encenadora e formadora Cláudia Stattmiller, no domingo há uma visita interpretativa às Azenhas de Vale de Ílhavo, com Paulo Morgado, que percebe da matéria. As tardes não ficam atrás. No sábado, há “O Misterioso Caldeirão Musical”, espetáculo de teatro físico musicado, com marionetas e muita interação, onde se explora o universo misterioso e místico com uma forte componente cómica e musical. A terminar, há música e dança com o Grupo Folclórico “O Arrais”.

No domingo, os cardadores, personagens míticas de Vale de Ílhavo, aparecem de rompante no jardim, com os seus saltos, corridas e brincadeiras inesperadas. Depois, os Crassh Recycled entram em cena e vagueiam pelo jardim, com baldes, capacetes e serrotes convertidos em instrumentos musicais. O programa tem ateliês com nomes sugestivos, tais como “Criar com palha de milho”, “Ramo de espiga”, “Saco de pão de mesa”, “Mete a mão na massa”.

A festa termina dia 19, às 19h, na Casa da Cultura de Ílhavo, com um espetáculo produzido pela comunidade local intitulado “Nem só de pão”. Só para abrir o apetite: “Os caminhos podem ser feitos de pedras, de pó, de vozes, de bombos, de flores, de andores, de pão, de água, de vinho, de abraços, de tristezas e de festas. E assim se constroem vidas, com todas estas cores e texturas.” Os Cardadores de Vale de Ílhavo e os Toca Baldar são os grandes protagonistas desta caminhada. A receita está traçada. “Uma criação que deve ser servida bem quente cozinhada num forno de gente. E como esta gente é pão para toda a obra, este espetáculo será isso mesmo: a mostra de que não nos esgotamos naquilo que o olho vê. É preciso meter a mão na massa”. É assim que se apresenta o momento.

A Festa do Pão de Vale de Ílhavo é organizada pela Câmara de Ílhavo, em parceria com a Associação Cultural e Recreativa “Os Baldas” e Os Cardadores de Vale de Ílhavo – Associação Cultural e Recreativa.