O panorâmico Rooftop Flores, no Porto, tem novos menus de almoço

Situado no topo do Museu e Igreja Misericórdia do Porto, o Rooftop Flores tem novos menus de almoço a preço fixo. O Terraço da Vitória quer receber a nova estação com sugestões de influência mediterrânica.

Quem subir ao topo do Museu e Igreja da Misericórdia do Porto tem acesso não só a uma vista privilegiada para a cidade como também a um espaço que convida a uma pausa para almoço. Agora ainda mais, com novas propostas para degustar no espaço exterior do jardim ou no interior, em dias mais frios e chuvosos.

O novo menu do Rooftop Flores inclui um creme de legumes, a escolha de uma sanduíche (opta-se entre a focaccia caprese, com queijo mozarela; a sanduíche de rosbife com maionese de alho; a focaccia de frango com tomate, ovo cozido, maionese e folhas verdes; e a sandes de salmão fumado e rúcula), além de acompanhamentos, como batata e salada. Está disponível de segunda a sexta-feira, entre as 12 e as 15 horas por 12.50 euros por pessoa.

Além disso, o espaço – que abriu na Rua da Vitória no ano passado – oferece ainda petiscos para partilhar, entre eles a tábua de queijos e enchidos (por 14 euros) e as sugestões para sobremesa são a queijada de coco, bolo de chocolate e nozes e a trufa clássica feita com o chocolate Vinte Vinte, marca artesanal do World of Wine, em Gaia. A carta de bebidas compõe-se essencialmente por três opções de sangria por 9.50 euros, vinhos a copo e cocktails a partir de quatro euros e sumos naturais por 3.50 euros.