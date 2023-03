O novo tratamento masculino do Ritz Spa inclui ginásio, piscina e menu saudável

O Ritz Four Seasons Hotel Lisboa e respetivo spa venceram pelo oitavo ano consecutivo o prémio Cinco Estrelas da Forbes Travel Guide, mas este não é o único motivo de visita. Há um novo programa de meio-dia que começa no ginásio e termina num almoço executivo, e que é uma ode ao lema “mente sã em corpo são”.

O vento acaricia a pele quando se corre no topo do Ritz Four Seasons Hotel Lisboa. À altura de 11 andares, a pista de atletismo com 400 metros de comprimento em U rasga horizontes para onde quer que se olhe, proporcionando uma visão ampla da cidade de Lisboa. É assim que começa o Ritz Gentleman – Experiência Wellness e Massagem Ignae, um dos recentes pacotes de tratamentos do Ritz Spa. Recente é também o prémio Cinco Estrelas que a revista Forbes lhe atribuiu, pela oitava vez.

Tanto o hotel como o spa somam este prémio, individualmente, desde 2019, sendo os únicos no país com este reconhecimento da Forbes Travel Guide. A revista tem um conjunto de “inspetores profissionais anóninos” que avalia hotéis, restaurantes e spas em todo o mundo, com base no preenchimento de até 900 critérios, e a soma deles é o que permite atribuir a classificação de Cinco Estrelas, Quatro Estrelas ou Recomendado. No mundo, a marca Four Seasons soma 73 distinções máximas.

Uma das facilidades destacadas pela Forbes é “a vista magnífica” do fitness center, cujas janelas do chão ao teto rodeiam as máquinas de treino cardiovascular, força e a zona de pesos livres. “Também temos um estúdio de pilates para aulas privadas e um estúdio de treino funcional”, mostra o personal trainer Tiago Moacho, que integra entre outros a equipa de profissionais especializados em exercício físico. Qualquer hóspede pode solicitar esse acompanhamento, bem como os membros do Ritz Spa.

Durante uma hora, os clientes só têm de se entregar, com confiança, às orientações do seu PT, que vai sugerindo exercícios adaptados às capacidades de cada um. As máquinas da Lifefitness ajudam a contar, digitalmente, as repetições e os tempos de descanso, momento em que se pode beber uma água ou sumo frescos, sempre de olhos postos na beleza da cidade. A experiência Ritz Gentleman está disponível para qualquer pessoa, mas os membros têm vantagens, como um buffet matinal.

Após o treino segue-se um tempo livre que permite usufruir da sauna e banho turco e da piscina interior com 18 metros de comprimento e água a 28 graus, rodeada de peças de arte contemporânea. A poucos minutos da hora marcada, uma terapeuta conduz o cliente à sala para lhe dar a massagem com produtos da marca açoriana Ignae. “É uma massagem desportiva, de tecidos profundos, feita para retirar tensão muscular, alongar e aumentar a flexibilidade”, explica a terapeuta Patrícia Sequeira.

Deitado na marquesa com o rosto para baixo, o cliente pode apenas entregar-se às mãos da experiência (a intensidade é ajustável e pode focar-se onde dói mais). De acordo com a Ignae, o óleo inclui ingredientes como bakuchiol (anti-envelhecimento) e óleos de semente de camélia japónica plantada nos Açores e argão, vitamina E e grainha de uva. Os 80 minutos terminam com uma massagem facial gua sha, que consiste em movimentos drenantes com quartzos rosa, em certos pontos do rosto.

Quem não quiser receber uma massagem vigorosa pode optar pela revitalizante. A experiência quer-se personalizável, ou não fosse essa a pedra de toque do spa e da histórica unidade. O programa encerra com um almoço executivo no Ritz Bar, cujo menu de spa alinha pelo saudável, com propostas como creme de tomate e salmão grelhado com legumes, e inclui uma bebida, sobremesa (das quais o mil-folhas é a mais pedida) e café. Um pastel de nata coroa esta fuga (luxuosa) à rotina urbana.