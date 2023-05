O novo programa de cozinha de Joana Barrios e outros destaques da semana

Eis os programas a acompanhar esta semana na televisão e em streaming.

# À La Barrios

Dia 15/05 | 24 Kitchen | às 15h00

Joana Barrios regressa com um programa em que a forma como encara a arte de cozinhar é a chave para novas receitas. De uma viagem “De Lisboa a Goa, ou de Goa a Lisboa”, uma “Fiesta, Porque A Vida É Uma Fiesta”, uma descoberta de “Menus do Zodíaco” e até a terceira edição do emblemático “Viva aos 80”, as temáticas são diversas. De segunda a sexta-feira, às 15h00, com repetição pelas 21h00.

# SOS Automóvel

Dia 12/05 | National Geographic | às 23h00

“SOS Automóvel” está de volta com histórias ainda mais comoventes. Fuzz Townshend e Tim Shaw continuam a sua missão de procurar carros clássicos com proprietários meritórios. Os rapazes aceitam as restaurações mais complicadas de sempre. Ferrugem crónica, peças difíceis de encontrar e motores avariados são tudo peixe que vem à rede. Nesta nova temporada, Townshend e Shaw trabalham num Renault Alpine GTA que precisa de alguns cuidados. O carro pertence a David, um ex-técnico de informática, que sofre de problemas de saúde. Esta é apenas umas das várias histórias suficientes para humedecer o olho do amante de carros mais durão.

# Festival Eurovisão da Canção 2023

Dia 13/05 | RTP1 | às 20h00

Final do certame para ver em direto da Liverpool Arena, em Liverpool. Alesha Dixon, Hannah Waddingham, Julia Sanina e Graham Norton são os apresentadores de serviço. O país vencedor acolhe a Eurovisão em 2024.

# Iberia’s Woodlands

Dia 14/05 | Nat. Geographic Wild | às 17h00

Esta série documental pretende mostrar que florestas da Península Ibérica, no canto sudoeste da Europa, são o lar de alguns dos animais mais incomuns do planeta. Quando, em certas alturas do ano, as condições meteorológicas pioram, a concorrência e a rivalidade põem todos à prova.

# Mecha Builders

Dia 15/05 | Panda | às 18h30

Depois de se ter estreado em exclusivo, em fevereiro, no Panda+, o spin-off de “Rua Sésamo” que usa tecnologias de animação 3D CGI chega ao Panda e traz até às crianças o mundo colorido dos famosos habitantes daquela série, reinventando Simão, Monstro das Bolachas e Abby Cadabby enquanto robots aprendizes de heróis com super-poderes. Os Mecha Builders resolvem problemas estranhos num mundo familiar, tornando as crianças participantes ativas no processo de aprendizagem e resolução, pondo em prática o método científico de observar, questionar e perceber o que as rodeia, definindo hipóteses, prevendo, planeando, medindo e testando opções.

# Paradise

Dia 16/05 | RTP1 | às 23h30

Histórias da devastação causada pelos incêndios de 2018 na Califórnia. Nesse ano, as chamas devastaram Paradise.

# Serenata Monumental da Queima das Fitas

Dia 18/05 | RTP1 | às 23h45

A Serenata Monumental, que se realiza no Paço das Escolas, marca o arranque da Queima das Fitas de Coimbra 2023. Trata-se de um momento de grande solenidade e comoção que tem início após soarem as 12 badaladas. É quando se ouvem os primeiros acordes das guitarras e as vozes afinadas dos estudantes que se encontram na escadaria da Universidade que soa a Canção de Coimbra.

# Trabalho: O Que Fazemos o Dia Todo

Dia 17/05 | Netflix

O que dá prazer no trabalho? O que dá uma sensação de propósito? O que faz um bom trabalho… bom? São essas as questões centrais desta série documental que explora as formas como encontramos significado no nosso trabalho, e como as nossas experiências e dificuldades levam a que formemos laços a um nível humano. Narrada por Barack Obama, que figura ao lado de outras pessoas nos lares e locais de trabalho destas, a série acompanha indivíduos em todos os escalões do mercado – desde a área de serviços às mais altas esferas das indústrias da assistência ao domicílio, tecnologia e da hotelaria. Os episódios trazem esta ideia ao mundo moderno através de retratos íntimos das vidas das pessoas, permitindo aos espectadores melhor compreender e apreciar o trabalho que fazem todos os dias. Com a produção executiva de Barack e Michelle Obama, a série é realizada por Caroline Suh e produzida pela Higher Ground e a Concordia Studio Production.