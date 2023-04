O novo Parque Biológico do Mezio dá a conhecer a fauna e a flora da montanha

A Porta do Mezio, em Arcos de Valdevez, juntou ao seu leque de equipamentos um parque biológico. É um projeto de preservação de espécies e educação ambiental, assim como lar para animais que não podem ser reinseridos na natureza.

O veado é talvez o animal mais majestoso que os visitantes do novo Parque Biológico da Porta do Mezio têm oportunidade de observar. E o mais vaidoso também. À presença de espectadores parece colocar-se em pose para a fotografia, a exibir as hastes vistosas. A ele, juntam-se muitas outras espécies autóctones do Parque Nacional da Peneda-Gerês que encontraram casa neste novo equipamento da Porta do Mezio, uma das cinco portas de entrada na reserva natural, inaugurado em setembro do ano passado.





O parque funciona como um lugar de acolhimento de animais vindos de outros centros de reabilitação e que não têm condições para serem reintroduzidos na natureza. “Quisemos fazer um projeto de preservação das espécies e educação ambiental”, afirma Pedro Teixeira, da ARDAL, Associação Regional de Desenvolvimento do Alto Lima, responsável pela gestão da Porta do Mezio.

O pato real, o javali e a raposa, mais tímida, também têm lugar nos 7,5 hectares do Parque Biológico dedicados à fauna, inserido numa zona arborizada que garante alguma frescura a quem decide fazer uma visita em dias mais quentes.

O parque acolhe ainda a cabra-montês, a vaca cachena, o cavalo garrano e animais domésticos como a galinha, o coelho e a ovelha, inseridos numa quinta pedagógica. Ao lobo ibérico, o mais icónico dos habitantes do Parque Nacional, reserva-se uma área interpretativa, com painéis informativos e esculturas feitas com materiais encontrados na natureza.

Ao todo, são mais de duas dezenas de espécies de animais selvagens e domésticos, que vieram juntar-se à coleção de 50 espécies vegetais já existente na Porta do Mezio, que com este novo equipamento procura evitar a saturação de visitantes no Parque Nacional, oferecendo um contacto direto com a fauna e a flora da reserva, inclusive algumas espécies que dificilmente se conseguem observar no seu habitat natural.

Sobrevoar o território

A abertura do Parque Biológico trouxe também um novo Centro Interpretativo do Território, – a juntar aos três espaços museológicos que já existiam na Porta – onde os visitantes podem descobrir as componentes de flora, fauna, geologia, antropologia e arqueologia do Mezio, através de um mapa em relevo interativo ou sobrevoar os vales e montanhas do parque através de óculos de realidade virtual, que deixam ver nascentes de rio e brandas cobertas de neve.

Esses núcleos habitacionais no alto da montanha e os seus equivalentes nos vales, as inverneiras, também estão representadas em miniatura noutro espaço da Porta. “É o nosso Portugal dos Pequenitos”, brinca Pedro Teixeira. Na verdade, este lugar de receção do Parque Nacional é um espaço para toda a família, com valências que vão desde um centro informação para quem quer partir dali a explorar este território, classificado pela UNESCO como Reserva Mundial da Biosfera, até um conjunto de equipamentos para quem ali queira passar um dia animado. Há parque de merendas com churrasco, restaurante, piscina, espaços infantis e até um parque aventura, onde os mais destemidos podem praticar arvorismo, slide e escalada. Brevemente, irão juntar-se mais algumas atrações, como uma mini montanha russa ecológica, que requer força de pernas para a fazer mover.

Mergulhos, balanços e estrelas

Amenos de dez minutos da Porta do Mezio ficam as Lagoas de Travanca, especialmente concorridas no verão, por locais e visitantes que aproveitam as águas frescas para ir a banhos. Mais à frente, no Baloiço do Mezio, tem-se vista panorâmica sobre a serra do Soajo e o vale do Vez, e à noite o lugar transforma-se também num dos seis AstroSpots – locais com condições favoráveis para observação do céu noturno – do Parque de Observação de Estrelas do concelho. A este local juntam-se ainda Gião, Paradela, Tibo, São Bento do Cando e Lordelo. A Porta do Mezio organiza regularmente observações astronómicas e workshops de astronomia e de astrofotografia.