O Mundo do Vinho regressa a Coimbra com provas, sessões de cinema e muito mais

Cinema, música, enoturismo, gastronomia, mostra e provas de vinhos compõem o programa de O Mundo do Vinho, que nesta 6ª edição dá destaque aos Vinhos de Lisboa, de 4 a 21 de outubro.

Degustações, conversas, performances, exibições de filmes e um passeio vinhateiro na região de Sicó são algumas das atividades que têm como inspiração o vinho e o universo da alimentação e que integram a agenda de 2023 do festival O Mundo do Vinho, promovido pela associação Cultura e Risco.

Esta 6ª edição dá destaque aos Vinhos de Lisboa, representados pela Comissão Vitivinícola da Região de Lisboa, e entre os dias 4 e 21 de outubro vai ocupar vários espaços da cidade de Coimbra, assinalando-se três estreias: o Mercado Municipal, as Piscinas do Mondego e a Escola Superior de Educação de Coimbra (ESEC).

Na parcela cinematográfica do programa estão previstas três exibições, no auditório da ESEC. Chegam à tela três histórias de geografias diversas, que conheceram, todas elas, relevantes prémios e distinções cinematográficas internacionais: “O Segredo de um Cuscuz”, de Abdellatif Kechiche (dia 4); “Uma Pastelaria em Tóquio”, de Naomi Kawase (dia 11) e “Almoço de 15 de Agosto”, de Gianni di Gregorio (dia 18).

No final de cada sessão haverá um momento de degustação inspirado no universo gastronómico do filme exibido, elaborado pelos alunos da Licenciatura de Gastronomia da ESEC, com a orientação do chef Luís Lavrador. A sessão começa sempre às 18h30 e tem o custo de 5 (só o filme) ou 8 euros (filme e degustação), sendo necessária inscrição prévia através do email [email protected].

Já as Piscinas do Mondego são palco, no dia 5, de um Sunset dedicado aos espumantes da Bairrada, que serão harmonizados com propostas criadas pelo chef Paulo Felisberto. A música fica a cargo de João Gobern. Os ingressos têm o valor de 20 euros e estão sujeitos a reserva ([email protected]).

No dia 7, sábado, é a vez do Mercado Municipal acolher a Mostra de Vinhos de Lisboa. Ao longo do dia haverá tempo para uma sessão de showcooking com o chef Marco Almeida, do restaurante O Palco, em Coimbra, apresentações de livros e uma prova de vinhos comentada. A entrada é livre, mas a prova tem o custo de 5 euros.

O programa do festival contempla ainda a apresentação do sorvete de Touriga Nacional, sabor do mês da gelataria Doppo; a performance Ciranda (dia 12, no Mercado Municipal); um jantar vínico (dia 14, no Hotel Quinta das Lágrimas), inspirado nas receitas de Luís de Sttau Monteiro, harmonizadas com os Vinhos da Região de Lisboa; e ainda um passeio à região de Sicó (dia 15), que inclui visitas à aldeia vinhateira de Podentes, Penela e a duas adegas, assim como um almoço com produtos endógenos.

A programação completa pode ser consultada aqui.