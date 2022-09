O maior veleiro de madeira do mundo está em Portugal e é visitável

O Götheborg of Sweden atracou esta segunda-feira 5, pela primeira vez, às 11 horas em Lisboa, no Cais Rocha Conde de Óbidos, em Alcântara, e convida os mais curiosos a visitá-lo até 8 de setembro.

Vindo de Gotemburgo, Suécia, o navio terminará a sua expedição de dois anos em Xangai, China, em março de 2023 e segundo Kristoffer Bennis, diretor da expedição do veleiro, Lisboa foi considerada, desde o início, como paragem obrigatória pois “é uma metrópole que está na boca do mundo, com uma comunidade cada vez mais inovadora e culturalmente interessada” e que “tem uma forte história marítima”, o que combina também com o objetivo da expedição de promover as relações comerciais entre Europa e Ásia.

Já Alberto Laplaine Guimarães, secretário-geral da Câmara de Lisboa, afirma que a visita do navio à cidade “é um momento grandioso e um evento emocionante”, que vai permitir aos portugueses “conhecer melhor esta expedição, cuja missão se baseia em valores humanos, na inovação e na sustentabilidade”.





Esta réplica de um navio do século XVIII que pertenceu à Companhia Sueca das Índias Orientais está visitável esta segunda-feira 5 (das 15 às 20 horas), terça 6 (das 13 às 21 horas), quarta 7 e quinta 8 (das 10 às 17.30 horas), com o custo de 15 euros para adultos, 7,50 para crianças dos cinco aos 16 anos e entrada gratuita para crianças com idade inferior a quatro anos.

A visita tem a duração de uma hora e é acompanhada pelos diversos marinheiros que se encontram no navio disponíveis para responder a possíveis questões, em sueco ou inglês. Os bilhetes podem ser adquiridos online ou no local (apenas com multibanco).