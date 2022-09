O fim das vindimas celebra-se no Torre de Palma Wine Hotel

Unidade vínica de cinco estrelas em Monforte, Portalegre, acolhe festas da Adiafa a 1 de outubro.

A herdade do Torre de Palma Wine Hotel abre portas aos festejos ao final da tarde de sábado 1, pelas 18 horas, com bênção e prova de mostos na adega. Segue-se às 18.45 horas um welcome drink na Torre, com vista para as vinhas. Às 21 horas há cante alentejano com o grupo Os Cá de Cima, de Alter do Chão. Termina a festa com um arraial, animado pelos Rumo ao Sul, a partir das 22 horas.

Pelo meio, às 20 horas, serve-se um jantar que inclui porco no espeto; buffet de entradas com petiscos tradicionais da região, queijos e enchidos; buffet de guarnições que engloba arroz, batata chips, legumes salteados e cozido de grão; e buffet de sobremesas compostas por doçarias tradicionais portuguesas. A refeição é acompanhada por vinhos produzidos pelo hotel.

A entrada no evento pode ser feita a partir das 17.30 horas. Está sujeita a reserva prévia e custa 60 euros por pessoa.