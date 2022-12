O Festival Eurovisão Júnior da Canção e outros programas para ver na TV

O Festival Eurovisão Júnior da Canção é emitido na RTP1 este domingo à tarde, mas há mais programas que vale a pena acompanhar esta semana na televisão. Conheça os destaques da Evasões.

Truth and Lies

Dia 10/12 | Canal História | Às 19h20

É tentador acreditar que a atual época de fake news e factos alternativos é sem precedentes, mas não é bem assim. Desde os primórdios, pessoas poderosas têm brincado com a verdade, dançado com a mentira e alterado a realidade para servir os seus interesses, muitas vezes com recurso à propaganda e desinformação. Esta série documental desenterra e explora os exemplos históricos mais dramáticos de factos que são vergados, torcidos e remodelados como um meio para obter influência e controlo. Passa-se em revista momentos em que reis e faraós levaram os seus povos a travarem guerras falsas, a brutal caça às bruxas no século XVII, a corrupção obscena, a intriga em nome do dinheiro e do poder e as teorias da conspiração mais loucas que se imaginem, com escutas secretas e falsificações pelo meio.

Festival Eurovisão Júnior da Canção

Dia 11/12 | RTP1 | às 15h00

O certame com crianças entre os nove e os 14 anos realiza-se em Erevan, na Arménia. Nicolas Alves (foto), que participou no programa da RTP1 “The voice kids”, é o representante português no concurso, com o tema “Anos 70”, da autoria de Carolina Deslandes e Agir.

Comtradição Pelo Mundo

Dia 11/12 | 24 kitchen | Às 16h00

Durante a época natalícia, o ambiente está repleto de amor, alegrias e surpresas e o 24Kitchen entra nesse espírito. Por isso, exibe episódios especiais de “Comtradição pelo mundo”, ”O da Joana” e “Os segredos da tia Cátia”. No primeiro destes programas , o chef Henrique Sá Pessoa viaja por três destinos para mostrar igual número de receitas. Passa pela Venezuela, onde cozinha umas hallacas. Segues-se Itália, onde faz um esparguete sicilianom. E volta a cruzar o Atlântico, rumo às Caraíbas, para experimentar um bolo de rum.

The Next Step

Dia 12/12 | BIGGS | Às 18h00

Na oitava temporada desta série, os bailarinos da A-Troupe enfrentam as mais importantes decisões das carreiras. Esta leva de episódios começa no momento em que os dançarinos da equipa de topo da escola se sagram campeões nacionais. Contudo, perante a expulsão de The Next Step Studio, o futuro da equipa está ameaçado. Com a participação nos campeonatos internacionais em risco, os seus rivais da Academia de Dança Elite fazem uma proposta interessante: juntar os dois estúdios e criar uma equipa para enfrentar os melhores do mundo. Será esta a solução?

Líderes de Cultos



Dia 13/12 | AMC Crime | Às 22h30

Um olhar profundo para as vidas e legados dos mais conhecidos líderes de cultos da história. Gente como Charles Manson, David Koresh, Jim Jones. São líderes cujas perversas ideologias e terríveis crimes transformaram os seus nomes em sinónimo de maldade. A capacidade destes homens para incutir devoção não terminou com a sua prisão, nem necessariamente com as suas mortes. Muito depois das suas condenações por rapto, abuso e homicídio, ainda existe quem escolha seguir os seus ensinamentos. Cada episódio desta série está focado num culto diferente, analisa as vidas e os legados de alguns dos líderes mais conhecidos e questiona como foram eles capazes de iludir, manipular e abusar de tantas pessoas durante tanto tempo – e, não menos importante e perturbador, porque é que as pessoas ainda se sentem atraídas por eles.