O Crime do Padre Amaro salta do ecrã para as ruas de Leiria, com visitas guiadas

A rota do Crime do Padre Amaro vai ser recriada em cinco visitas guiadas pelas ruas do centro histórico de Leiria, cidade que é palco da ação da obra de Eça de Queiroz. A iniciativa é da autarquia, em diálogo com a série que estreou na RTP1.





20A estreia da nova série “O Crime do Padre Amaro” prendeu quase 300 mil espetadores ao ecrã da RTP1, no dia 16 de janeiro, e nesse embalo, a Câmara Municipal de Leiria – cidade onde a história de Eça de Queiroz se desenrola – decidiu criar uma rota do Crime do Padre Amaro. Trata-se de cinco visitas guiadas, em várias datas, que pretendem reconstituir “os mesmos passos dos personagens desta obra de um dos maiores vultos da literatura nacional”, diz o município.

Enquanto cada um dos seis episódios da série tem uma duração aproximada de 45 minutos, as visitas guiadas levarão uma hora e meia e serão conduzidas pelo ator e escritor Fernando José Rodrigues, vestido à época, e O Gato – Palavras de Sobra – Associação de Artes. O percurso dramatizado percorrerá seis pontos na zona histórica de Leiria: a Praça Rodrigues Lobo, a Igreja da Misericórdia/Casa do Arco, a Travessa da Tipografia, o Largo da Sé, a Torre Sineira e o Miradouro (onde termina).







As visitas – com inscrições limitadas a 30 pessoas/visita – vão decorrer dias 29 de janeiro e 5, 12, 19 e 26 de fevereiro, com ponto de encontro na Praça Rodrigues Lobo às 11h. Citado em comunicado, o presidente da Câmara de Leiria, Gonçalo Lopes, considera que “esta é uma excelente oportunidade para visitar Leiria e descobrir alguns recantos da cidade, ao mesmo tempo que pode percorrer os mesmos passos dos personagens” de “O Crime do Padre Amaro”.

A nova série da RTP1 é baseada numa adaptação para televisão da obra homónima do escritor Eça de Queiroz, nome grande da literatura nacional que se inspirou em Leiria para escrever uma das suas principais obras. É protagonizada por Bárbara Branco e José Condessa e foi orçamentada em 1,2 milhões de euros, tendo recebido um apoio financeiro do município de Leiria de cerca de 200 mil euros, numa lógica de divulgação da cidade.