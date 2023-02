O cinema infantil está em festa, com o regresso do Festival Play, em Lisboa

De 25 de fevereiro a 5 de março, o Festival Play está de volta com nova edição em Lisboa, que comemora uma década da iniciativa. Há mais de 150 curtas e longas-metragens em exibição, cine-concerto, ateliês e outras novidades.

Nasceu através de uma campanha de crowdfunding, mas foi crescendo, ganhando público e nome. Este ano, o Festival Play está de regresso com novidades e uma edição especial, que assinala uma década desta iniciativa, que acontece durante nove dias, entre 25 de fevereiro e 5 de março, no Cinema São Jorge e na Cinemateca Júnior, na Avenida da Liberdade e nos Restauradores.

A sétima arte é a espinha dorsal do Festival Internacional de Cinema Infantil e Juvenil de Lisboa, que mantém a missão desde o arranque: colocar os mais novos a refletir sobre o mundo que os rodeia. Em 2023, o festival tem na sua programação mais de 150 filmes, entre curtas e longas-metragens de animação, onde se abordam temáticas como a igualdade de género, a inclusão e a emergência climática.

Uma das novidades é o Concurso de Incentivo à Escrita de Cinema, em jeito de laboratório, onde serão apresentadas dez ideias de futuros projetos, avaliados depois por um leque de jurados. A vencedora recebe um prémio de 2500 euros. O objetivo é dar palco ao cinema infantil nacional.

Além das sessões de cinema, a programação do Play abrange outras atividades, como é o caso do cine-concerto de Legendary Tigerman, que acompanhará ao vivo quatro curtas-metragens de Walt Disney, dia 4 de março. Outro exemplo são os ateliês “Pensar com o cinema” (sobre a ligação do cinema ao pensamento) e “Olhar para trás” (onde se vai olhar para o nosso passado, através de uma coleção de filmes antigos portugueses), dias 25 de fevereiro e 4 de março, respetivamente, entre outros ateliês: de dobragens e de construções em madeira, por exemplo. Ou até a Hora do Conto, espaço para se contarem histórias, dias 25 e 26.

Outra novidade é a inauguração da secção +13, com filmes a pensar na adolescência. “O Play quer acompanhar a pequena revolução interior desta idade, este despertar físico e intelectual que provoca uma revolta constante. O cinema, afinal de contas, também acompanha esta rutura, propondo caminhos para o aprofundamento do ser, para uma tomada de consciência de si mesmo”, explica Catarina Ramalho, diretora do festival. Sobre os dez anos da iniciativa, o balanço não podia ser mais positivo. O festival “está há uma década a formar e a informar, a definir e a desconstruir”, acrescenta a mesma responsável.

Festival Play

De 25 de fevereiro a 5 de março, no Cinema São Jorge e Cinemateca Júnior, em Lisboa. Programação completa em playfest.pt. Preço dos bilhetes: 2,80 euros (dos dois aos 16 anos) e 3,50 euros (adultos).