O alentejano Näperõn foi eleito o melhor restaurante do ano

Além do restaurante de Odeceixe, os chefs Paulo Morais e Ana Moura também foram vencedores nos prémios Os Melhores do Ano 2022, que a Revista de Vinhos entregou esta sexta-feira. Veja a lista completa de distinguidos.

Aberto desde 2020 no topo da vila de Odeceixe, pelas mãos do chef Hugo Nascimento, o Näperõn foi agora eleito o Restaurante do Ano 2022 pela Revista de Vinhos, que anunciou na noite desta sexta-feira os vencedores dos prémios Os Melhores do Ano 2022, numa cerimónia que decorreu no Centro de Congressos da Alfândega do Porto. Nos galardões referentes à gastronomia, a Costa Vicentina teve razões a dobrar para celebrar, já que a chef Ana Moura, do restaurante Lamelas, em Porto Covo, venceu na categoria de Chefe Revelação do Ano.

Paulo Morais, que ganhou recentemente a primeira estrela Michelin para o seu nipónico Kanazawa, em Algés, também saiu vencedor dos prémios, vencendo na categoria Chefe de Cozinha do Ano. O também japonês Kabuki [outra das novas entradas no Guia Michelin 2023], em Lisboa, ganhou na categoria de Melhor Serviço de Vinhos. Ainda na comida, a Guarda levou o título de Destino Gastronómico do Ano e o prémio Produtor Artesanal do Ano foi para a Sociedade Pescas Pelágicas, guardiã da tradicional muxama algarvia, o chamado “presunto do mar”.

Com 25 anos de percurso profissional, em especial ligado às regiões vínicas do Douro, Trás-os-Montes e Vinhos Verdes, Rui Cunha foi eleito o Enólogo do Ano 2022, enquanto Luís Pedro Cândido da Silva, a trabalhar na Niepoort e no projeto familiar Quinta da Carolina, é o Enólogo Revelação do Ano 2022.

Pedro Silva Reis, presidente da Real Companhia Velha, foi eleito Personalidade do Ano no Vinho, numa altura em que este assinala quatro décadas de carreira. Já Rui Sanches, do grupo Plateform [que soma 149 restaurantes] foi distinguido como Personalidade do Ano na Gastronomia na cerimónia organizada pela publicação especializada, que já soma mais três décadas nas bancas. Veja aqui o leque completo de vencedores:

PRÉMIO HOMENAGEM

Domingos Alves de Sousa, produtor vinho DOC Douro e Porto

Peter Bright, enólogo e produtor de vinhos Terras d´Alter (Alentejo)

PERSONALIDADE DO ANO NO VINHO

Pedro Silva Reis (presidente Real Companhia Velha)

VINHO DO ANO

Vinha Negrosa 2019 (tinto, Textura Wines, Dão)

PRODUTOR DO ANO

Susana Esteban (produtora e enóloga no Alentejo)

PRODUTOR DE VINHOS FORTIFICADOS DO ANO

Blandy´s (Madeira Wine Company, Vinho Madeira)

PRODUTOR REVELAÇÃO DO ANO

Quinta de San Michel (Lisboa)

EMPRESA DO ANO

Quinta da Lixa

MARCA DO ANO

Graham´s

ENÓLOGO DO ANO

Rui Cunha

ENÓLOGO REVELAÇÃO DO ANO

Luis Pedro Cândido da Silva

SOMMELIER DO ANO

Carlos Monteiro

LOJA/GARRAFEIRA DO ANO

Garcias Wines & Spirits Boutique Comporta

ENOTURISMO DO ANO

The Vine House

INOVAÇÃO/INVESTIGAÇÃO DO ANO

Smart Farm Colab

DISTRIBUIDOR DO ANO

Viborel

PERSONALIDADE DO ANO NO BRASIL

Rubens Menin

PERSONALIDADE DO ANO NA GASTRONOMIA

Rui Sanches

RESTAURANTE DO ANO

Näperõn

SERVIÇOS DE VINHOS DO ANO

Kabuki

CHEFE DE COZINHA DO ANO

Paulo Morais

CHEFE DE REVELAÇÃO DO ANO

Ana Moura

PRODUTOR ARTESANAL DO ANO

Sociedade Pescas Pelágicas

DESTINO GASTRONÓMICO DO ANO

Guarda