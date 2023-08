Nove sugestões para ver na TV, entre documentários e programas infantis

Música, dança e viagens são alguns dos temas em destaque, por estes dias, nos canais de televisão e em streaming.

Alice no País das Maravilhas

26/08 | RTP2 | 22h

Coreografia de Howard Quintero, baseada na obra literária homónima de Lewis Carroll, com música de Tchaikovsky. A história desenvolve-se numa lógica característica dos sonhos, tendo o autor utilizado recursos linguísticos e charadas matemáticas como forma de sátira dirigida tanto às pessoas das suas relações como à sociedade da época. A obra conta a história de Alice, uma menina muito curiosa que, a perseguir um coelho, cai na sua toca, sendo transportada para um mundo de fantasia, habitado por seres estranhos e onde vive aventuras fantásticas.

O Futebolista, a Mulher e o Acidente

26/08 | AMC Crime | 22h30

Documentário que revela a forma como o sonho futebolístico de Jlloyd Samuel se transformou num pesadelo, terminando com o trágico acidente que causou a morte da estrela do Aston Villa. Tudo sobre dívidas de jogo, lesões e tensões familiares e como, após a sua morte em 2018, quando o seu Range Rover colidiu com uma carrinha e se incendiou matando-o instantaneamente, a sua viúva, Emma Samuel, descobriu não só que Jlloyd tinha desviado grosseiramente a sua fortuna, mas também que tinha levado uma vida dupla.

Triologia Aladdin

26/08 | Disney Channel | 14h10

Para descobrir um universo de magia e grandes aventuras na companhia de “Aladdin”, “Aladdin e o Reino dos Ladrões” e “O Regresso de Jaffar”.

Santoinho – 50 Anos

27/08 | RTP1 | 17h

Concerto comemorativo dos 50 anos do Santoinho, o arraial minhoto de Viana do Castelo. Uma noite que contou com a alegria e animação de Quim Barreiros, Augusto Canário, Sons do Minho e Zezé Fernandes.

Vera e o Reino de Arco-Íris

28/08 | Panda+

Estreia da segunda temporada. Vera e o seu melhor amigo Bartleby, um gato de oito anos, ajudam os caprichosos cidadãos do Reino do Arco-Íris, um universo maravilhoso e colorido, repleto de personagens encantadoras e fantásticas. Ela é a única que pode ativar os poderes mágicos da Árvore dos Desejos, resolver problemas e cativar os espetadores com a sua imaginação, o seu carisma único e o seu carinho.

Coisas de Adultos: Taiwan

29/08 | Netflix

Talk show com Shin Dong-youp e Sung Si-kyung, em que ambos conhecem e exploram vidas de pessoas do desconhecido mundo do entretenimento para adultos.

A Música para Mudar o Mundo: Luz, Paz, Fé, Amor

30/08 | RTP2 | 22h55

É de Luís Pedro Fonseca a canção “Sempre que o Amor me Quiser”, interpretada por Lena D’Água, e com versões por bandas atuais. Fez parte da banda Salada de Frutas e marcou gerações em todas as áreas artísticas, como autor, compositor, arranjador e produtor musical. Luís Pedro Fonseca tocou nos primeiros festivais de verão, nos anos 1960, e é recordado por José Cid, Herman José, Rui Veloso, Rão Kyao, Tó Leal ou Tozé Brito como uma pessoa franca, virada para a espiritualidade, um amigo a quem todos reconhecem talento. Entre tantos outros, os jingles publicitários “O que é Nacional é Bom!” ou o assobio da Cerveja Sagres são de sua autoria. Eterno apaixonado pela vida, a música era a vida de Luís Pedro Fonseca e “uma arma poderosa para mudar o mundo”. Acreditava que uma nova era, governada pelo amor, estava a chegar, e era sua a responsabilidade de canalizar essa energia através da música.

Viver até aos 100: Os Segredos das Zonas Azuis

30/08, Netflix

Dan Buettner colaborou com a National Geographic para fazer engenharia reversa de uma fórmula para a longevidade. Durante anos, procurou os lugares cujos habitantes vivem bastante mais do que a média e assim nasceu o conceito de “Zonas Azuis”. As expedições levaram-no a Okinawa, no Japão; Sardenha, em Itália; Icária, na Grécia; Nicoya, na Costa Rica; e Loma Linda, na Califórnia. Nestes lugares, descobriu os maiores índices de centenários do mundo inteiro. Este documentário é uma viagem para investigar a dieta, o comportamento e o estilo de vida de quem vive mais tempo e de forma mais vibrante.

Spidey e a Sua Superequipa

Todos os dias | Disney Forever | 12h36

Com os seus amigos super-heróis Aranha-Fantasma, Spidey continua com a sua missão de lutar contra os supervilões como o Duende Verde ou o Doc Ock, e ainda com o objetivo de resgatar pessoas em apuros.