Nove programas para festejar o Halloween em família, no norte

Passeios de elétrico, menus especiais em hotéis e pinturas faciais são algumas das atividades que prometem animar o Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Póvoa de Lanhoso, Chaves e Fundão entre os dias 28 de outubro e 1 de novembro. É tempo de Halloween.

Porto

Sé Catedral Hotel Porto



Para celebrar o Halloween, o Sé Catedral Hotel Porto – Tapestry Collection by Hilton, localizado no centro histórico da cidade, preparou um programa de animação, para a noite de 29 de outubro, das 18h às 22h. Inspirado na tradição mexicana do “Dia de los Muertos”, o hotel terá uma decoração a rigor, mas não só. Haverá um bar temático, cozinha ao vivo com o chef Xavier Oliveira a preparar quesadillas, burritos, tacos, nachos e flautas mexicanas, e ainda uma estação de cocktails com o barman Alexandre Rodrigues, embaixador da Cazcabel. A animação fica completa com um DJ. A entrada é livre.

Porto

Museu do Carro Elétrico

O Museu do Carro Elétrico, no Porto, convida as crianças para um passeio no “Elétrico Assombrado” – uma forma original e didática de celebrar o Halloween. No sábado, às 15h, os passageiros “terão a oportunidade de decorar o próprio elétrico, envolvendo-o num ambiente fantasmagórico”, para depois darem início a uma viagem de ida e volta até ao Passeio Alegre. A iniciativa dura 1h30 e destina-se a crianças até aos 12 anos, sempre acompanhadas por um adulto. As inscrições são obrigatórias até às 13h de dia 28 de outubro (no museu, pelo email [email protected] ou pelo contacto 226158185). A participação de uma criança e um adulto custa 15 euros; e por cada criança extra, mais 8 euros. O museu, aberto até às 18h, prevê repetir o passeio de elétrico no dia 30 de outubro.

Vila Nova de Gaia

Zoo Santo Inácio

A 31 de outubro, o Zoo Santo Inácio abre portas ao Halloween com “luzes selvagens” e “a casa dos animais noturnos” como sugestões de atividade. Nesta casa – onde vivem mais de 40 espécies que podem ser avistadas à média-luz – os participantes vão poder “descobrir os comportamentos de algumas das estrelas de cinema dos tradicionais filmes de terror, como aranhas, tarântulas ou escorpiões”, lê-se em comunicado. Paralelamente, decorre o festival Luzes Selvagens, um percurso com mais de 500 figuras de animais e plantas iluminados (existe um bilhete de visita ao zoo com acesso às luzes; ou outro de acesso apenas ao final do dia/início da noite, das 17h às 21h). O festival decorre, em novembro, dias 01, 04, 05, 06, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26 e 27; em dezembro, dias 01, 02, 03, 04, 06, 08, 09, 10, 11, de dia 15 até 23, e de 25 a 30; em janeiro, nos dias 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28 e 29; e em fevereiro, nos dias 03, 04, 05, 10, 11, 12 e de dia 16 a dia 26.

Vila Nova de Gaia

Cockburn’s

Visitar o maior armazém de envelhecimento de vinho do Porto, na zona histórica de Vila Nova Gaia, apenas com a luz de uma lanterna e fazer uma prova de vinho à luz das velas. É este o convite feito pelas Caves Cockburn’s, para a noite de Halloween, dia 31 de outubro, às 21h30. Durante a visita guiada os participantes vão poder conhecer os pormenores da história da Cockburn’s, do armazém, dos vinhos que ali envelhecem, assim como desvendar alguns mistérios. A visita culminará com uma degustação de três vinhos de estilo ruby. O programa “Fright Night” requer reserva e está disponível por 15 euros por pessoa, sendo que cada participante deverá levar consigo uma lanterna ou o seu telemóvel para a visita guiada. Mais informações através do website da Cockburn’s ou através dos contactos [email protected] e 913007950.





Matosinhos

MAR Shopping

Em Matosinhos, o Halloween é pretexto para dias de animação no centro comercial MAR Shopping. A programação, destinada a crianças dos três aos 12 anos, inclui uma série de atividades, entre 28 de outubro e 1 de novembro, no palco do Espaço de Restauração (piso 1). “A ciência junta-se à ficção para momentos de terror, magia e suspense”, lê-se em comunicado. Haverá um camarim de pinturas faciais, dirigido por um “mago”, um cocktail servido em tubo de ensaio e um espetáculo de Halloween com balões, fumo e água. A animação vai estar no ar entre as 15h e as 21h nos dias de semana e das 12h às 13h e das 14h às 21h no fim de semana e no feriado do Dia de Todos os Santos.

Fundão

Convento do Seixo Boutique Hotel & Spa

No Fundão, distrito de Castelo Branco, o Convento do Seixo também se junta às festividades de Halloween, com um programa especial, imerso na natureza da Serra da Gardunha. O evento propõe começar o dia com um pequeno-almoço servido nos claustros, com bolachas caseiras, bolo e compota de abóbora caseiros. Também no restaurante Pecado, localizado na antiga Capela Mor do Convento de Nossa Senhora do Seixo, haverá pratos confecionados com o legume da época. Para depois do jantar, o hotel oferecerá aos hóspedes um cocktail surpresa, no bar. A noite terminará com uma projeção de videomapping na capela-mor. Programa disponível a partir de 145 euros/noite (duas pessoas); preço médio do restaurante por pessoa, 25 euros.

Chaves

Hotel Casino Chaves

Ao Hotel Casino Chaves, a quadra assustadora traz um menu especial, servido na noite de 31 de outubro. Segundo foi anunciado, começará com “surpresas de Frankenstein, passando por pratos quentes e sem excluir um “estufado de misterioso de lentilhas” como prato vegetariano. A refeição terminará com uma “selecção do bruxo padeiro”, como sobremesa. O menu tem o valor de 30€ por pessoa (bebidas não incluídas) ou 9,90 euros para quem tem cartão Solverde Privilege Club. Já quem quiser pernoitar no hotel no dia 1, tem tarifas de alojamento com 15% de desconto.

Póvoa de Lanhoso

DiverLanhoso

No Parque Aventura DiverLanhoso, as celebrações do Dia das Bruxas prolongam-se de 28 a 31 de outubro, tirando partido do ambiente místico da floresta que rodeia o parque. “Desde atividades de aventura como o voo da vassoura e o salto da bruxa, ao escape room “O Assassinato da Ala Psiquiátrica”, a diversidade é muita para um dia passado em família, repleto de animação e muitos sustos”, lê-se em comunicado. Vai haver também um baile de máscaras e, no restaurante panorâmico de Póvoa de Lanhoso, terá lugar um desfile de máscaras do DiverHalloween, que premiará os três melhores disfarces com uma noite na Casa Terra Glamping, um jantar para duas pessoas no Panorâmico e um salto negativo para duas pessoas, respetivamente.

Melgaço

Noite dos Medos

Melgaço preparou um programa a rigor para celebrar o Halloween, sob o tema “Noite dos Medos”. Segundo comunicado, a festa está marcada para a noite de 29 de outubro e começará na Casa da Cultura “devidamente decorada”, com um welcome drink, pelas 21h. Aí será apresentado o Concurso dos Medos, este ano subordinado ao tema “Lobisomem”. Segue-se o Cortejo dos Medos, um percurso entre a Casa da Cultura e o Castelo e Melgaço, onde o público poderá visitar o cemitério dos medos, assistir à Queimada Galega & Esconjuro das Bruxas e ao espetáculo de fogo. “Perante condições meteorológicas adversas que impeçam a realização do programa ao ar livre, os vários momentos desta noite acontecerão no Pavilhão Gimnodesportivo do Centro de Estágios de Melgaço. A situação será avaliada e comunicada assim que possível”, alerta o município. Já na vila, os bares Rio’s Bar, Lc café e Bar da Alameda terão festas temáticas.