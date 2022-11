Nove programas de televisão para acompanhar nos próximos dias

Programas de culinária, séries e documentários estão entre as propostas em destaque, na TV, ao longo desta semana.

Descomplicar com Jamie Oliver

Dia 05/11 | 24 Kitchen | 18h

Baseado no seu livro “One”, Jamie Oliver é a estrela deste programa, no qual impera o lema “descomplicar na cozinha”. Nele, são apresentadas massas deliciosas preparadas na frigideira, novas abordagens a uma tarte de peixe repleta de sabor e fácil de fazer e até um delicioso cordeiro assado com um truque fantástico para acelerar a cozedura.

Viriato no Feminino

Dia 05/11 | SIC Mulher | 10h

Em formato de entrevista, este programa tem como foco a partilha de experiências de personalidades femininas que estão na linha da frente em diversas áreas de atividade e pretende ser fonte de inspiração e de esperança para outras mulheres e para o público em geral.

Unidade de resgate

Dia 05/11 | Disney Junior | 10h

Série repleta de música e que segue uma equipa de crianças, filhas de socorristas, e os seus companheiros veículos falantes, enquanto embarcam em aventuras juntos e aprendem o que realmente significa ser verdadeiros heróis. Para ver aos fins de semana, às 10h, 17h e 20h30.

The Fire Within: requiem for Katia and Maurice

Dia 06/11 | Odisseia | 18h

Documentário escrito, realizado e narrado pelo cineasta alemão Werner Herzog, que presta homenagem aos Krafft, uma dupla de vulcanologistas e cineastas que deixaram um arquivo de mais de 200 horas de filmagens. Este trabalho, produzido neste ano, transporta o espectador até às 15h18 de 3 de junho de 1991. Nesse dia, no Monte Unzen, em Kyushu, no Japão, um fluxo piroclástico – uma nuvem de gases e partículas superaquecidas – desceu a mais de 160 km/h do pico do vulcão, destruindo tudo no seu caminho. O fenómeno matou instantaneamente Katia e Maurice Krafft. Ironicamente, no dia anterior, Maurice dissera numa entrevista: “Nunca tenho medo, porque vi já tantas erupções em 25 anos que, mesmo que morra amanhã, não me importo”.

Raising a F-ing Star

Dia 06/11 | Canal E! | 20h30

Quatro famílias acreditam que os seus filhos talentosos têm tudo o que é preciso para serem famosos e ganharem uma fortuna. A forma como os momagers (mães e agentes) e dadagers (pais e agentes) criam os seus filhos para se tornarem estrelas é definitivamente impressionante! Este doc reality acompanha-os.

Nação de assassinos

Dia 08/11 | AMC Crime | 22h30

Os EUA podem ser a terra da liberdade e da coragem, mas com 17 mil civis assassinados por ano, tem também uma outra reputação: a de “Nação de Assassinos”. Essencial para os fãs de crimes reais, esta série usa um acesso sem precedentes aos agentes de autoridade e a testemunhas-chave, às visões dos especialistas e a provas, a dramatizações e fotografias reais das cenas dos crimes para contar de forma dramática as histórias de homicídios chocantes. Esta segunda temporada explora os gritos perdidos da tundra fria e desolada do Alasca e os segredos sombrios do deserto do Novo México.

Especial Egito: Egito – Crónicas de um império

Dia 09/11 | Canal História | 22h15

O Canal História celebra o centésimo aniversário da descoberta da tumba de Tutankhamon com uma programação especial. Começa com “Antigo Egito: Crónicas de um império”, que apresenta animações 3D, garantindo uma experiência imersiva num dos impérios mais poderosos de todos os tempos.

Caminhos de Compostela: um património revelado

Dia 09/11 | RTP2 | 23h05

Desde a descoberta do túmulo do apóstolo São Tiago no século IX em Espanha, várias centenas de milhares de peregrinos percorreram todos os anos os caminhos de Santiago de Compostela. Esta rede de três mil quilómetros é pontilhada por 71 estruturas reconhecidas como Património Mundial pela UNESCO, incluindo basílicas, igrejas e catedrais, mas também obras de arte de dimensões fora do comum. Todos estes edifícios testemunham a evolução da arquitetura e dos métodos geniais de construção ao longo dos séculos.

Salvem a nossa equipa com David Beckham

Dia 09/11 | Disney+

Série em que David Beckham regressa às suas origens ao leste de Londres para ser mentor dos Westward Boys, uma equipa local de jovens que está em último lugar na respetiva liga, em risco de descer de divisão. Foi exatamente nesta equipa que a agora lenda do futebol mundial jogou quando era jovem. Uma série coproduzida pela Twenty Twenty e pelo Studio 99, estúdio de conteúdos e produção global cofundado por Beckham.