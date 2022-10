Nove ideias para celebrar o Halloween em família, no sul

Dinossauros iluminados, jantares com DJ, concursos de máscaras, concertos envoltos em misticismo e um pão de abóbora são algumas das ideias para celebrar o Halloween na zona sul do país. Tome nota destas sugestões entre Lourinhã e Évora.

Lourinhã

Dino Parque

As Noites Jurássicas estão de regresso ao Dino Parque – o maior parque temático em Portugal – já nas noites de 28 a 31 de outubro. Será “uma experiência cheia de mistério, com os 180 modelos de dinossauros em escala real escondidos na escuridão”, descreve o parque em comunicado de imprensa. Durante as visitas noturnas, as zonas mais emblemáticas terão iluminação adequada para que não se perca qualquer pormenor relativo aos dinossauros à escala real. O Dino Parque irá abrir ao público das 10h às 22h (com a última entrada às 20h30), nestes dias, sendo que a bilheteira para bilhetes diurnos encerra às 15h30. Apenas quem adquirir bilhete para as Noites Jurássicas ou o ppgrade das Noites Jurássicas pode entrar após essa hora, até às 20h30. Durante as Noites Jurássicas, o Restaurante Interior estará aberto das 17h às 21h.

Sintra

Casa do Fauno

A Casa do Fauno, situada no meio da Serra de Sintra, lança o convite aos amantes do Dia das Bruxas a celebrar a “Noite dos Antepassados” com a música dos Urze de Lume e David Personne – das 20h à meia-noite – e consultas de runas e tarot com Marco Dinis Santos. A inscrição é feita no local, e nessa noite, os clientes poderão estacionar no parque de estacionamento da Quinta dos Lobos até às 02h, por três euros. Segundo comunicado, restam já poucas vagas para o Herbalismo Encantado de Samhain, com Isa Batista, no sábado e domingo, das 15h às 18h30.

Lisboa

Jardim Zoológico

Packs de desconto familiar, enriquecimentos ambientais temáticos e Scary Talks são algumas das atividades propostas pelo Jardim Zoológico para celebrar o Halloween. Os enriquecimentos vão ter lugar de 29 de outubro a 1 de novembro, com o objetivo de “promover o comportamento natural dos diferentes animais, preparando-os para uma possível reintrodução e promovendo o seu bem-estar”. As Scary Talks, sobre espécies que habitam o Zoo e estão ameaçadas de extinção nos habitats naturais, terão a voz dos tratadores do parque, entre as 10h e as 16h. Entre o fim de semana e o feriado haverá ainda um workshop gratuito de ciência no espaço Centrífuga e “Conversas com o Apicultor”.

Lisboa

Gleba

A Gleba, padaria artesanal de referência na Grande Lisboa, lançou este mês três novidades no seu catálogo de pães: uma edição limitada de Halloween de pão de abóbora Chef Udi Barkan; e uma focaccia de azeite e alecrim e o pão de água de chouriças, que vêm para ficar em definitivo. Disponível apenas no sábado, dia 29 de outubro, o pão de Halloween feito em parceria com o chef israelita junta abóbora Hokkaido, mistura de especiarias, sementes de abóbora, lima, coco e azeite. Pode ser reservado em loja ou encomendado online no dia 28 de outubro, com entregas ao domicílio no dia seguinte. Já entre os dias 28 de outubro e 1 de novembro, haverá também cookies de Halloween, preparadas com mix de especiarias e chocolate de leite.

Lisboa

Mama Shelter

No dinâmico hotel Mama Shelter, entre o Rato e o Marquês de Pombal, o Halloween dura três dias, entre 29 e 31 de outubro, sob o tema mexicado do “Dia de los Muertos”. A noite de sábado terá decoração a rigor, DJ, cocktails, shots e um menu especial, e o “dress code temático é obrigatório”, estando previsto um concurso de máscaras no final da noite. Já no domingo, será servido um brunch para adultos e crianças – com tacos, quesadillas e cocktail de assinatura Mezcal – a partir as 12h30, e haverá atividades para os mais pequenos. No dia 31 de outubro, véspera de feriado, a animação começa com um jantar temático no restaurante, acompanhado de música ao vivo e DJ e a festa continua, com vários DJ, até às 01h30.





Palmela

Sustos Curtos

Em Palmela, a poucos minutos de Lisboa, a quadra festiva traz uma série de “Sustos Curtos”, isto é, curtas-metragens para toda a família se juntar em frente ao ecrã. O programa tem lugar entre os dias 29 e 30 de outubro e chega pelas mãos do MOTELX – Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa. Ao todo, serão apresentadas 14 curtas-metragens (para maiores de 6 anos), “que pretendem estimular a imaginação dos mais pequenos e divertir toda a família, com uma grande diversidade de monstros e criaturas vindos de mundos fantásticos e imaginários”, lê-se em comunicado. Dia 29, no Centro Cultural de Poceirão; e dia 30, no Auditório Municipal de Pinhal Novo – Rui Guerreiro, sempre às 16h. A entrada é gratuita, mediante levantamento de bilhete. Para o Centro Cultural de Poceirão, pode-se fazer reservas e obter mais informações através do contacto 935 321 218. No Auditório de Pinhal Novo, a bilheteira abre 1h30 antes do início da sessão.

Alcochete

Praia do Sal

Do outro lado da margem do rio Tejo, no Praia do Sal, o Halloween é celebrado em tons de verde, azul e rosa, ou não ficasse este resort localizado numa zona de salinas, onde os flamingos são presença assídua. A programação vai concentrar-se no restaurante italiano Ommagio, e dará direito a pinturas faciais e a um DJ que escolherá temas musicais (temáticos e não só), entre as 20h e as 22h30. Quem optar por ficar hospedado no hotel, aproveitando o facto de terça-feira ser feriado, terá ainda “um welcome gift inspirado na data, um momento Trick or Treat e uma noite de cinema temática” com pipocas, lê-se em comunicado enviado pelo hotel.

Cascais-Estoril

InterContinental Cascais – Estoril

Celebrar o Halloween no hotel InterContinental Cascais – Estoril vai ser sinónimo de provar um menu de três momentos desenvolvido pelo chef Pedro Lopes, com base em produtos da época e elementos característicos do Halloween. Acontece tudo no restaurante Bago du Vin, na segunda-feira, dia 31 de outubro, a partir das 19h30. O menu tem o valor de 65 euros por pessoa e inclui água, refrigerantes, cerveja, vinho branco e vinho tinto, chá e café. Para os paladares mais sofisticados, o restaurante tem ainda à disposição um pairing de vinhos, por mais 15 por pessoa. Já para os mais pequenos até aos 12 anos (30 euros por criança, com bebidas), o hotel preparou um “caldeirão mágico, mini monstros com dedinhos de bruxa e pós de perlimpimpim e, para finalizar, um olho do dragão”. Em Lisboa, o InterContinental terá também um brunch, dia 30, no restaurante Akla, entre as 11h30 e as 15, por 36 euros por pessoa, com estacionamento incluído. Crianças até aos 12 anos pagam metade. As reservas devem ser feitas através dos contactos 213818700/[email protected]

Évora

Octant Évora

Em Évora, o hotel de cinco estrelas Octant Évora desenvolveu um programa de cinco dias para festejar o Halloween. A iniciativa “Vila Assombrada” começa no dia 28 de outubro, sexta-feira, e termina no dia 1 de novembro, convidando os mais novos a participar em atividades como o Atelier D’Artes, Noite de Cinema, visita aos animais da quinta, Tiro ao Monstro, workshop de poções mágicas, festa de Halloween com máscaras e uma visita à casa assombrada. O programa de Halloween é exclusivo às crianças hospedadas no hotel. O Octant Évora conta com 56 quartos e 16 villas, spa com piscina aquecida, restaurante e outros serviços, num terreno com 11 hectares de natureza, nos arredores da cidade alentejana.