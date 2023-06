Nove festas de São João de norte a sul do país (e ilhas)

Cortejos alegóricos, marchas populares, música ao vivo, corridas, fogo-de-artifício, concursos de gastronomia, feiras de artesanato e os indispensáveis comes e bebes: não faltam formas ecléticas de celebrar o santo joanino pelas várias localidades de norte a sul, com um salto até ao arquipélago da Madeira.

BRAGA

Até 25 de junho

Durante dez dias, as Festas de São João voltam a encher as ruas de Braga com as tradições de sempre e algumas novidades – a primeira Feira de Artesanato de São João decorre até 25 de junho na Praça Municipal, com obras de artesãos e gastronomia. Dia 23, destaque para os concertos de bandas filarmónicas na Praça Municipal (10.30, 15 e 22 horas), o Cortejo das Rusgas (com saída do Campo das Hortas às 22 horas e participação de dezenas de associações culturais e recreativas), a sessão de pirotecnia lançada do alto do monte Picoto, sobre o terreiro de São João da Ponte, pela 1 hora, e o concerto de Plutónio na Avenida Central, pela 1.30 horas.

Sábado, dia 24, as atenções voltam-se para o Cortejo Sanjoanino, a partir das 9 horas, com saída do largo São João do Souto, onde se inclui o Carro das Ervas (carro secular puxado por bois, do qual se atiram ervas para purificar e perfumar as ruas), a Dança do Rei David (uma representação teatral em carro alegórico com 13 elementos, entre os quais o Rei David) e o Carro dos Pastores (representação teatral por crianças num carro forrado a cortiça, com cânticos e danças em homenagem ao nascimento de São João Baptista). Pelas 18 horas, sai da Sé Primaz a procissão de São João, com andores alusivos aos santos do mês de junho e aos padroeiros da cidade de Braga: São Geraldo, Nossa Senhora da Torre, Nossa Senhora do Sameiro e São João. Pelas 22 horas, os Quatro e Meia sobem ao palco na Avenida Central para dar música.

O encerramento das celebrações, no domingo, 26, fica marcado pelo fecho da Feira de Artesanato e pela corrida de São João, que acontece pelas 19 horas na Avenida João Paulo II. As exposições, de resto, também fazem parte da programação deste ano. Um exemplo é “Bandas destas bandas”, no Palácio do Raio até dia 26, com fotografias que mostram a participação de bandas filarmónicas no São João de Braga.

VILA REAL

23 e 24 de junho

Do final de maio a setembro, a programação das Festas da Cidade 2023 reúne mais de cem atividades, do artesanato à música, artes de rua, passeios de BTT, fins de semana gastronómicos, teatro e oficinas. Da agenda fazem parte os festejos sanjoaninos, que levam ao centro histórico de Vila Real esplanadas e barracas com comida, bebida e animação, no dia 23, a partir das 19 horas. No dia seguinte, na Praça do Município, pelas 21.30 horas, há concerto da Banda de Música de Mateus, uma associação cultural e filarmónica local fundada há dois séculos. A 28 de junho, chega a Feira de São Pedro ao centro histórico.

GUARDA

Até 25 de junho

Na mais alta cidade do país, o festival Santos na Guarda tem somado festejos pelo concelho durante praticamente todo o mês de junho. Para saudar a santo joanino, a Praça do Município acolhe, entre 23 e 25 de junho, uma feira de artesanato, animação, barracas com comes e bebes, marchas (dos bairros da Luz e da Sequeira, além de grupos convidados, como a Bica, vencedora em Lisboa) e o Concurso de Caldo de Grão, um prato tradicional da Guarda que será confecionado por cada bairro da cidade e depois avaliado por um júri.

A festa decorre a partir das 18 horas (dia 23), a partir das 11 horas (dia 24) e das 10 horas no último dia. Além de barracas de comida e artesanato, há música ao vivo de Baile Grupo Republika e Sons do Minho, além de atuações de concertinas e cavaquinhos.

Ali perto, no Parque Urbano do Rio Diz, acontece a anual feira de São João, entre as 9 e as 13 horas de dia 24. Com entrada livre, terá como novidade este ano uma recriação histórica pelas mãos da Associação Hereditas, que recorda a criação desta feira através de carta régia, em 1255, por D. Afonso III.

LOUSÃ

Até 25 de junho

Os festejos joaninos da Lousã, que decorrem até domingo 25, têm no Parque de Exposições um epicentro. É aqui que a música vai dar ritmo às noites, com concertos gratuitos de nomes como MIGUEL ARAÚJO (dia 24, 23 horas) e QUIM BARREIROS (25, 22.45 horas).

Na noite de 23, a partir das 21.15 horas, todos os caminhos vão dar à Avenida Dr. José Maria Cardoso, de onde partem as Marchas Populares da Lousã, num evento que envolve meia centena de marchantes e nove grupos locais (três infantis/intergeracionais e outros três de adultos). Também nesta noite de sexta, estão espalhados pela cidade cinco arraiais com comida e animação – a Quinta de São Pedro, o Largo da Junta de Freguesia, o Casarão da Academia de Bailado, a Praça Cândido dos Reis e a Praça da República.

FIGUEIRA DA FOZ

Até 26 de junho

Nesta cidade costeira, as Festas da Cidade duram três semanas. A Feira de São João acontece até 26 de junho, no Parque da Avenida de Espanha, onde decorre o concerto dos QUATRO E MEIA (00.15 horas, dia 23). Antes disso, a sexta-feira terá o desfile das Marchas Populares, que passará por locais como a Avenida 25 de Abril e a Praia do Forte, e o lançamento do fogo-de-artifício, à meia-noite, a partir da Praia da Claridade.

Na manhã de 24, há missa na Igreja Matriz São Julião, seguindo-se uma procissão pela cidade. De referir ainda que até este domingo, 25, a Figueira acolhe a Feira das Freguesias, na Praça João Ataíde, que é uma mostra gastronómica das 14 freguesias figueirenses.

ALMADA

Até 2 de julho

Durante um mês, o concelho está em festa, pelo São João e para celebrar 50 anos da elevação a cidade. Está Tudo em Festa é o nome da programação que tem na noite de 23, a partir das 20.30 horas, um dos ex-líbris, com Marchas Populares na Avenida António José Gomes. Segue-se um baile, à meia-noite, no Jardim do Coreto da Cova da Piedade.

É certa a animação de rua, com música, comes e bebes no centro histórico, junto à Igreja de São João Baptista. Na noite de 24, pelas 22.30 horas, Carlão dá um concerto gratuito junto à Fragata D. Fernando II e Glória, em Cacilhas, que acontece depois do cortejo que celebra o meio século da cidade.

Por todo o concelho, há bairros com arraial próprio, caso do Pragal (de 23 de junho a 1 de julho), Trafaria (28 de junho a 1 de julho) e Costa de Caparica (2 de julho).

ÉVORA

Até 2 de julho

A Feira de São João de Évora está de volta ao Rossio de São Braz, zona descampada às portas do centro histórico. A partir desta sexta, 23, e até 2 de julho, há concertos gratuitos de Gisela João (23), The Black Mamba (24), Carolina Deslandes (25), Jorge Palma (28), Marisa Liz (29), D.A.M.A. (1) e clã (2), assi como os eborenses ÁTOA (30). Além da música, a feira conta com barracas de comes e bebes, artesanato e zona lúdica infantil.

A Feira de São João de Évora conta ainda com outras atividades de entrada livre, como a que decorre no dia 26 de junho, pelas 22 horas, na Fundação Inatel: o Encontro de Etnografia e Folclore vai juntar em palco três ranchos folclóricos, de Borba, Montemor-o-Novo e Évora, para homenagear os trajes e a cultura alentejana.

QUARTEIRA

23 a 28 de junho

Em pausa desde 2019, o desfile das Marchas Populares de Quarteira está de regresso, num novo local. A iniciativa faz-se agora no Passeio das Dunas, o percurso à beira-mar que une o centro de Quarteira a Vilamoura. São sete as marchas que desfilam neste “santódromo”, a 23 e 28 de junho, para festejar o São João e o São Pedro, à semelhança das recentes celebrações do Santo António. Os temas das coreografias, músicas e trajes são alusivos à cultura piscatória e ao mar.

Os arraiais, estarão em três artérias – Rua Vasco da Gama, Rua da Cabine e Rua da Alegria – sempre entre as 19 e as 0 horas, com concertos de música popular, encabeçados por nomes como Valter Cabrita, Duo Rui e Miguel, Helder Pires e Paulo Coelho. De regresso está também a tradição da venda dos manjericos, no Largo do Centro Autárquico.

PORTO SANTO

Até 25 de junho

Na “ilha dourada”, as Festas de São João integram as Festas do Concelho, que terminam a 25 de junho. Para o último fim de semana de folia, no palco da Praça do Barqueiro acontece o concerto de Nininho Vaz Maia (dia 24, 22.30 horas). Um dia antes, decorre no mesmo local o desfile das Marchas Populares, pelas 21 horas, passando depois por pontos-chave da cidade, como a Câmara Municipal, o Cais do Porto Santo e a Igreja de Nossa Senhora da Piedade. Ao todo, 500 pessoas vestidas a preceito vão desfilar com temas e elementos representativos dos antepassados da ilha. Outro destaque das celebrações será o espetáculo de fogo-de-artifício, quando for meia-noite.