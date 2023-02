Nove dicas de poupança nos momentos de lazer

Visitar museus ao domingo, requisitar livros e estar atento a descontos são algumas formas de poupar na hora de planear um passeio ou experiência.

# Cartões municipais e culturais

Descontos na cultura, em equipamentos municipais e no comércio local são alguns benefícios oferecidos pelos portadores de cartões municipais. É o caso do Cartão Porto: destinado aos habitantes da cidade, oferece descontos em visitas ao Pavilhão da Água, na programação do Teatro Municipal do Porto e no Museu da Cidade, entre outros benefícios. Na União das Freguesias de Faro, os habitantes usufruem de descontos no comércio local, graças ao cartão gratuito do programa Viva Faro. Já o Feira Card, uma iniciativa da Câmara Municipal da Santa Maria da Feira, foi pensado para visitantes. Tem o custo de 5 euros e dá acesso gratuito aos museus municipais, descontos e tarifas competitivas em unidades de alojamento, equipamentos culturais e turísticos, restaurantes, programação cultural do Cineteatro António Lamoso e no comércio tradicional. Para fãs de cultura nas suas mais variadas expressões sugere-se o Cartão Quadrilátero Cultural, que oferece preços reduzidos em equipamentos e eventos culturais nas quatro cidades do Quadrilátero: Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães; Theatro Circo, em Braga; Casa das Artes, em Vila Nova de Famalicão; e Theatro Gil Vicente, em Barcelos. Igualmente útil é o Cartão Amigo do Convento São Francisco, em Coimbra, que permite poupar 40% nos bilhetes para espetáculos assinalados na programação do convento.

# Museus gratuitos ao domingo

Guardar a manhã de domingo para um passeio cultural pode ser boa ideia, já que os 26 museus, monumentos e palácios sob a tutela da Direção-Geral do Património Cultural têm entrada gratuita até às 14 horas. Destaca-se o Museu Nacional de Soares dos Reis, no Porto; o Museu Grão Vasco, em Viseu; e o Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa. Mas há muitos outros espaços com entrada gratuita. É o caso do Castelo de Guimarães (domingos e feriados, das 10 às 14 horas); do Museu do Oriente, em Lisboa (sextas, das 18 às 20 horas); e do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto (segundo domingo de cada mês, das 10 às 13 horas)

# Exercitar ao ar livre

Os circuitos de manutenção não só permitem exercitar o corpo sem gastar dinheiro como, muitas das vezes, ainda se encontram em lugares privilegiados, seja à beira-mar, em frente ao rio ou integrados em parques urbanos. Em Lisboa, um dos mais recentes é o Parque de Calistenia, junto da área desportiva norte do Parque das Nações, que ocupa uma uns generosos 390 m2. Outra opção é o Centro Desportivo Nacional do Jamor, com dois circuitos de manutenção – um está instalado numa zona de mata (a mata poente – junto ao Estádio Nacional), o outro fica na zona do Parque Urbano do Jamor. Mais a Norte, no Porto, encontram-se circuitos de manutenção no Parque Oriental, que conta também com ciclovia partilhada; e em Braga, no Parque Desportivo da Rodovia, onde não falta um circuito de manutenção física de 1000 metros, um parque de street workout, uma parede de escalada e um skate park.

# Desporto na faculdade

Apesar de não ser segredo, ainda há quem esteja a descobrir a possibilidade de fazer exercício nas instalações desportivas da Universidade do Porto, mais concretamente, nos pólos do Campo Alegre, da Boa Hora e da Asprela. O programa UPFIT permite, em regime livre, frequentar aulas de grupo (tai chi, pilates, ioga, zumba, localizada, etc.), salas de musculação e desportos aquáticos, por 28 euros por mês. O Estádio Universitário de Lisboa tem uma oferta semelhante, embora os preços não sejam tão leves.

# Requisitar livros

Com o aumento do preço dos livros, pode tornar-se mais difícil comprá-los com regularidade, pelo que as bibliotecas municipais apresentam-se como uma ótima alternativa à sua aquisição. Com catálogos mais ou menos extensos, nas cerca de 300 bibliotecas municipais espalhadas pelo país há um mundo de narrativas e conhecimento à mão de semear, sem gastar um cêntimo. Depois da inscrição, os interessados podem requisitar os livros pretendidos e usar o prazo de entrega como motivo para não adiar a leitura.

# Mergulhar nos discos

Cerca de 35 mil discos de vinil e atividades gratuitas regulares são dois dos atrativos da Fonoteca Municipal do Porto, aberta desde 2020. A Escuta Ativa realiza-se mensalmente e desafia personalidades de diferentes áreas a partilhar experiências pessoais e histórias musicais a partir de uma seleção de discos de vinil da coleção. Por sua vez, a Hora de Ponta acontece às quartas, entre as 18 e as 19 horas, convidando os interessados a uma visita para uma escuta conjunta de uma seleção temática de discos. Tudo gratuito.

# Passear de comboio

Apesar de ser mais sustentável do que viajar de carro, andar de comboio nem sempre sai mais barato. Depende do número de pessoas e do destino, mas até abril fica mais em conta ir até Vigo, partindo do Porto (Campanhã), graças à campanha promocional da CP – Comboios de Portugal em conjunto com a Renfe. Durante as próximas semanas há bilhetes limitados que fazem a ligação entre as cidades por apenas 5,25 euros, em cada sentido. Por dia, saem dois comboios do Porto e dois de Vigo, com paragens em Nine, Viana do Castelo e Valença. Já na cidade galega, vale a pena petiscar no centro histórico, conhecer o Museu do Mar da Galiza e o MARCO – Museu de Arte Contemporânea, e passear junto à ria.

# Descontos para tudo

Massagens, jantares, estadias e aventuras por terra, na água ou no mar, entradas em museus, parques temáticos e bilhetes para peças de teatro são algumas das mais de 25 mil atividades, com descontos, agregadas no site

Odisseias.

# Estar atento a agendas culturais

Exposições, concertos, cinema, visitas orientadas e aulas são algumas das atividades gratuitas partilhadas em páginas do Facebook como Cultura Grátis em Lisboa, Cultura Grátis no Porto e Cultura de Borla.