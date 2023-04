Nordeste transmontano recebe festival de balões de ar quente (com batismos de voo grátis)

A primeira edição do festival internacional de balonismo Sabor & Vilariça Balloon Fest tem lugar de 26 a 30 de abril. Há balões de ar quente a pintar os céus de cinco municípios dos Lagos do Sabor e Vale da Vilariça: Alfândega da Fé, Mogadouro, Vila Flor, Torre de Moncorvo e Macedo de Cavaleiros. E batismos de voo gratuitos. Meia hora bastou para esgotar as inscrições, pelo que foram acrescentadas novas vagas.

“A grande afluência de público fez esgotar, em apenas meia hora, o número previsto de batismos de balão de ar quente, no âmbito da realização do Sabor & Vilariça Balloon Fest”, refere a mesma nota, pelo que o certame passou a contar com mais um balão. Isso permitiu elevar em 100 o número de batismos de balão de ar quente estático previstos em cada município – aos mil batismos que estavam agendados juntam-se, pois, mais 500.

As novas inscrições podem ser preenchidas a partir desta quinta-feira, diretamente junto dos postos de turismo de cada concelho, fez saber a organização, em comunicado. Os voos são da responsabilidade da empresa de balonismo Windpassenger, e a experiência é gratuita.

Cada dia do evento é dedicado a um concelho, sendo o ponto de partida Alfândega da Fé, em 26 de abril. Seguem-se Mogadouro, dia 27, e Vila Flor, dia 28. No dia 29 é a vez de Torre de Moncorvo receber o festival, e Macedo de Cavaleiros encerra esta aventura no dia 30.

Todos os dias as atividades seguem uma estrutura idêntica: voos livres entre as 6h30 e as 7h30 horas (exceto em Alfândega da Fé) e batismos de voo das 21 às 23 horas. No dia 28, em Vila Flor, há ainda o espetáculo “Night Glow”, com luzes e música eletrónica. O programa completo pode ser consultado aqui.

​”Registamos com muita satisfação a existência de tantos interessados em participar neste festival de balonismo, o que valida a aposta que foi feita pela organização”, afirmou Eduardo Tavares, presidente da Associação de Municípios do Baixo Sabor, que promove o evento a par com o Turismo do Porto e Norte de Portugal.

Tamanha procura “deixa antever que temos todas as condições para que este Sabor & Vilariça Balloon Fest se afirme como um evento capaz de ter periodicidade anual e de atrair outros mercados, nomeadamente a Galiza, assim como Castela e Leão “, referiu ainda Eduardo Tavares, citado em comunicado.

“Acreditamos muito neste novo produto turístico, que vai ser uma alavanca para dar a conhecer ao mundo este magnífico território”, defendeu, por seu lado, Luís Pedro Martins, presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal.