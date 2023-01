Noite de Reis da Bazuuca regressa a Braga com música em dose dupla

Nos dias 6 e 7 de janeiro, o bar Lustre recebe 14 nomes da música bracarense para uma celebração em dose dupla da Noite de Reis.

A Noite de Reis organizada pela Bazuuca está de regresso, com dois dias de celebração da música bracarense. O promotor de eventos voltou a escolher as salas do Lustre – discoteca, bar e espaço cultural – para reunir 14 nomes da cena musical da cidade, em duas noites de festa.

No dia 6 de janeiro, as portas abrem com a voz de Inês Malheiro, seguida dos The Nancy Spungen X com a sua “endiabrada fusão de estilos made in Braga”, a eletrónica de Vanished Into Nowhere e os protestos dos Vai-te Foder. De sala em sala os estilos vão-se intercalando e a reta final da noite será passada ao ritmo do hip hop do Ângela Polícia e o aguardado regresso dos Smix Smox Smux. Sob o mote “dança pá” dos Smix, o after da primeira noite será entregue às escolhas do coletivo artístico Wav In com os DJs Du-das e Lost in Europe.

Na noite seguinte, as honras de abertura são atribuídas a Homem em Catarse, seguindo-se uma viagem pelo mundo do jazz e do hip-hop com os Ocenpsiea, a exploração de novas sonoridades com a Isa Leen e as mais recentes aventuras contadas pela voz do Palas. Depois, é a vez de Tiago Sampaio apresentar o seu projeto a solo, St. James Park, e abrir alas à tempestade de rock preparada pelos Travo. Os concertos ficam completos com o som da eletrónica explosiva da dupla Stereoacid e o rock musculado dos Bed Legs. O último dia de celebrações termina com o showcase das Dark Sessions, ao som de YUUKI e LAB-L-SS.

A Noite dos Reis da Bazuuca conta com o apoio do Município de Braga e do Salão Mozart, e os passes gerais já se encontram disponíveis por 10 euros, havendo também bilhetes diários a 7 euros. As entradas podem ser adquiridas online, na Seetickets, e na bilheteira do Lustre durante os dias do evento.