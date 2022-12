No portuense A Certain Café petisca-se de olhos postos em peças de arte

Matias Romano e Agustina Fortunato imaginavam um lugar que juntasse petiscos despretensiosos e arte nas suas mais variadas manifestações. O sonho tornou-se real na Rua do Morgado de Mateus e chama-se A Certain Café.

O bairro do Bonfim, na zona oriental do Porto, está vibrante, com aberturas de pequenos e refrescantes negócios como o A Certain Café. O espaço, que acolheu durante vários anos um stand de automóveis, é o concretizar daquilo que Matias Romano, artista, e Agustina Fortunato, fundadora de um projeto de joalharia, gostavam de encontrar na cidade – um lugar que juntasse arte e design com coisas simples para comer, bons vinhos e bom café.

Na ampla sala priorizou-se a luz natural, que entra pela frente envidraçada, e reduziu-se a decoração ao essencial, com alguns apontamentos em azul-cobalto e vários objetos em segunda mão, como as cadeiras, os copos e os talheres. “Já temos tanta informação nas redes sociais e na vida que decidimos criar um espaço simples e limpo”, diz Matias. É neste ambiente visualmente calmo, embalado pela música que está sempre a tocar, que se servem sanduíches, conservas, petiscos e doces, cujas receitas são influenciadas pela herança italiana que corre nas famílias do casal argentino, originário de Buenos Aires.





Para já, a dupla vai lançando novidades todas as semanas para avaliar se os clientes gostam, mas já há propostas fixas, como as conservas, o pão – da padaria vizinha, a Odete Bakery -, e o queijo – embora as variedades sejam mudadas com frequência.

À mesa tanto chegam petiscos como cebola balsâmica, azeitonas e alcaparras, ou queijo stracciatella e alcachofra alla romana; como sanduíches com salame napoli, queijo fontina, abóbora e rúcula, ou uma versão vegetariana, com ovo, stracciatella, queijo grana padano, alface e pepino. Acompanham cervejas artesanais, vinhos portugueses e café de especialidade vindo de Madrid.

A faceta cultural do A Certain Café revela-se nas noites mensais de cinema; na loja ainda em desenvolvimento, ao fundo da sala, com peças de Agustina; no recanto à entrada, recheado por publicações independentes para venda e consulta no espaço; bem como nos jogos de tabuleiro.

Prevista para breve está a inauguração da Mármol, uma galeria dentro da área do café, mas com um funcionamento desfasado do mesmo, que vai receber projetos independentes e artísticos. É por tudo isto que o casal gosta de estar no Bonfim, pois é um sítio “que permite experimentar coisas assim”.