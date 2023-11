No Natal da LX Factory, aposta-se na reutilização de materiais

De 1 a 10 de dezembro, a LX Factory recebe a iniciativa LX Ho Ho Factory, onde se ensina a personalizar roupa e acessórios, ou a criar velas e enfeites natalícios com materiais reaproveitados. Todas as atividades são gratuitas.

Em Alcântara, a época festiva vai celebrar-se de forma sustentável e ecofriendly, dando-se palco à roupa personalizada e à reutilização de materiais variados através de workshops. A iniciativa LX Ho Ho Factory arranca já este fim de semana, a 1 de dezembro e prolonga-se até dia 10, situando-se entre a Fábrica L e a Comur (A Conserveira de Portugal).

As atividades da programação são todas gratuitas e a participação faz-se conforme a ordem de chegada, mediante a lotação do espaço. Já a 1 de dezembro, entre as 10h e as 13h, o artista Black Sneaker vai ajudar os visitantes da LX Factory a personalizarem o seu próprio calçado, dando nova vida ao mesmo. Ainda na sexta-feira, entre as 14h e as 17h, decorre um workshop de criação de velas com aproveitamento de óleos alimentares – sendo que, além da vela feita no momento, cada participante recebe um kit e indicações para replicar o processo em casa.

Dia 3 de dezembro, aposta-se na personalização de t-shirts e roupa em algodão, com a ajuda do Atelier Pitanga, entre as 1h e as 13h e entre as 14h e as 19h. A 8 de dezembro, a artista Nasty Varlamova marcará presença no LX Ho Ho Factory para ajudar o público a personalizar acessórios e roupa em pele.

Outros destaques da iniciativa natalícia da LX Factory são o workshop de criação de enfeites natalícios, reaproveitando materiais que se tenham em casa, dia 10, entre as 10h e as 13h, e o workshop que vai ensinar a transformar resíduos em ornamentos, presentes ou embrulhos, no mesmo dia, entre as 14h e as 17h, com a ajuda da ambientalista Joana Guerra Tadeu.