No Mercado do Lumiar + Bio, o foco mantém-se no produto biológico

Renovado em 2018, o Mercado do Lumiar + Bio tornou-se no primeiro mercado municipal da capital especializado em produtos biológicos. A missão mantém-se, entre peixaria, produtos regionais, flores e refeições.

Os painéis em azulejaria na fachada do edifício, onde se pintam flores, frutas, galinhas e peixes, e as placas informativas no interior, com os benefícios e crescimento da agricultura orgânica, já descortinam a missão do Mercado do Lumiar + Bio, renovado e reaberto no verão de 2018, e surgindo como o primeiro mercado municipal de Lisboa especialidade em produtos biológicos, muitos destes de produtores portugueses.

Meia década depois, o foco mantém-se afinado neste espaço rejuvenescido pelas mãos da autarquia, da Junta de Freguesia do Lumiar e da Associação Portuguesa de Agricultura Biológica. No centro do espaço, a mercearia Miosótis reúne produtos variados, sempre na ótica sustentável – leite, iogurte, vinagres, chás, vinhos, frutas desidratadas, farinhas, cafés, manteigas, compotas, cereais e detergentes, entre outros.

O mar continua a ser outro dos destaques do mercado, com dois espaços de venda, a Peixaria da Teresa e a Peixaria Cinco Estrelas, onde se mostra o peixe mais fresco do dia, caso dos sargos de Sesimbra, rascassos dos Açores, douradas e robalos de mar, corvinas, espadartes e corvinas, por exemplo. Os produtos regionais têm palco a dobrar no mercado, com as lojas Celeste e Mário Brito, onde se vendem produções como azeite de Sousel, pão tradicional alentejano e fumeiro beirão.

Enquanto a Flor do Mercado é o destino para as compras de plantas e flores, a cafetaria e restaurante Zona In (que veio reforçar a oferta deste espaço do Lumiar já depois da reabertura) reúne bolos, pão, área de churrasqueira, pratos do dia – serve-se habitualmente bacalhau com natas, bitoques e arroz de pato, entre outras propostas – e menus biológicos, onde cabem hambúrgueres vegetarianos, lasanhas de soja e saladas.