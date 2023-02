No estuário do Sado namora-se entre passeios a cavalo, boas mesas e um resort de luxo

Camas viradas para a natureza, gastronomia alentejana e internacional, um pôr-do-sol no rio e passeios para todos os gostos em Alcácer do Sal são os atributos desta sugestão de passeio romântico no estuário do Sado.

Alcácer do Sal prepara-se para celebrar o Dia dos Namorados com programas para todos os gostos, nos dias 14 e 18 de fevereiro (ver caixa), o que é sempre um bom pretexto para passear à beira do rio Sado. Na margem sul, logo após a ponte velha, em Senhora de Santana, encontra-se o PORTO SANTANA, mais conhecido como Tasca do Gino, um dos mais bem cotados restaurantes da região. Desde 2004 que Fernando e Dália Seromenho são a alma deste negócio, de paragem obrigatória.

“Para nós o Dia dos Namorados é todos os dias”, diz Fernando bem disposto para justificar o facto de não apostarem em nenhum menu especial para a ocasião. “Não é necessário”, acrescenta ele na companhia da mulher. É Dália que dá corpo e coração à tão afamada cozinha de produto e receituário alentejanos. A experiência à mesa é um deleite, ao sabor de especialidades como canja de amêijoas, burras estufadas e filetes de peixe-galo com açorda de ovas. De sobremesa, é de provar o tecomaleco.

Após um passeio pela marginal ribeirinha, vale a pena conduzir meia hora até ao SUBLIME COMPORTA. O conhecido e multi-premiado hotel de cinco estrelas, imerso num frondoso pinhal, preparou um programa de São Valentim que é simultaneamente um convite a conhecer as últimas novidades, desde a carta de cocktails do bar, criados pelo bartender Rúben Pinho, ao renovado restaurante Sem Porta, onde haverá jantares com cocktail aperitivo, três momentos e música ao vivo.

No quarto, suíte ou villa (os valores começam nos 540 euros para uma villa room standard para uma noite/duas pessoas com pequeno-almoço, entre 10 e 14 de fevereiro), os hóspedes são brindados com um kit romântico e uma garrafa de vinho regional. O programa inclui também uma massagem relaxante de casal (50 minutos) com óleo de aroma a chocolate, no recentemente ampliado Sublime Spa, e acesso à piscina interior, banho turco, sauna e jacúzi de estilo nórdico, tal como ao ginásio.

O Tasca da Comporta, que até há pouco tempo funcionava sazonalmente, é outra opção a considerar. A carta reinventa alguns clássicos portugueses com grande aposta nos petiscos, como por exemplo lascas de bacalhau com húmus e choco frito com aioli, e tem pratos como moqueca de garoupa e camarão e secretos de porco preto que não desiludem, assim como um bom serviço de vinhos. Já o SUBLIME COMPORTA BEACH CLUB, na praia do Carvalhal, é mais internacional.

Nos 17 hectares do resort é fácil ocupar o tempo entre refeições: há várias bicicletas pasteleiras de uso livre, campos de ténis e de paddle e provas de vinho e passeios a cavalo na praia da Comporta, mediante marcação. Imprescindível em dias limpos é visitar o CAIS PALAFÍTICO DA CARRASQUEIRA, a apenas 20 minutos de carro, onde o entardecer pinta uma aguarela inesquecível. É o tempo de contemplar a natureza, ouvindo apenas o sibilar do vento e o grasnar das garças e gaivotas.

Esta obra-prima da arquitetura popular – única na Europa – resultou do engenho e arte dos pescadores que precisavam de transpor o lodo durante a baixa-mar do rio, para sustento da atividade piscatória, nas décadas de 1950 e 60. A estrutura parece metaforizar, também, a construção de uma relação, estaca após estaca, e o respeito de uma comunidade pelo ecossistema da Reserva Natural do Estuário do Sado. Nela, caminha-se sobre tábuas de madeira até quase ao infinito.

Amar em Alcácer do Sal

Corações vermelhos e “AMOR” escrito em letras gigantes prometem dar vida e cor às ruas de Alcácer do Sal, que preparou várias atividades para os casais enamorados. No dia 14 (terça-feira) haverá uma cabine de fotografias instantâneas junto ao Posto de Turismo e passeios de manhã e tarde: de charrete (das 10h às 12h e das 14h às 18h); batismos a cavalo (das 14h30 às 18h), junto ao restaurante Porto Santana); e tuk-tuk (das 10h às 12h e das 14h às 18h), entre a marginal e o Castelo de Alcácer do Sal, todos gratuitos. No comércio tradicional, restaurantes, floristas e doceiras terão ações alusivas à data romântica. No sábado (18) acontece o ponto alto do programa, com um passeio no galeão do sal Pinto Luísa, com música romântica e oferta de chocolate quente e bolos, das 15h às 16h.