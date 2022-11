Next Memory Atelier: viagem olfativa numa casa centenária em Lisboa

Num antigo laboratório farmacêutico com mais de 120 anos, em Lisboa, nasceu agora a Next Memory Atelier, mantendo a lógica do fabrico próprio e manual. Perfumes, ambientadores, velas, cremes de banho e chás enchem a nova loja de aromas.

Os armários em madeira e os tampos de balcão em mármore originais foram todos recuperados, em homenagem aos mais de 120 anos do laboratório farmacêutico que aqui existiu, o J. J. Fernandes, desde 1899. O mesmo que fabricou e comercializou um sem-fim de produtos como cafés, farinhas, óleo de fígado de bacalhau, ampolas, tintas para canetas ou bombons. A mesma visão manual e criativa, agora focada na beleza, casa e bem-estar, mantém-se na nova vida deste antigo espaço, com a chegada da Next Memory Atelier, na Rua de São José.

“Juntámos a riqueza deste legado à nossa inspiração”, explica Dennis de Vries. “Quisemos salvaguardar este saber-fazer artesanal”, adianta Patrick van der Berg. A dupla holandesa (van der Berg tem família materna portuguesa), que navega a área da cosmética há duas décadas, mudou-se para Lisboa há 12 anos e fundou as lojas Skinlife, no Chiado e na Avenida da Liberdade, com marcas de nicho que não existiam no mercado nacional. A pandemia e os pedidos dos clientes levaram-nos a produzir os seus próprios produtos. E assim nasceu a Next Memory Atelier, agora com morada física, onde também se incluem escritório, armazém e zona de laboratório.

A viagem olfativa começa logo com os aromas que surgem à entrada e prossegue pelas prateleiras, onde se vendem ambientadores e sprays com cheiros a jasmim ou laranja, entre outros. Cremes de banho de cereja, capim-limão, lavanda ou camomila; perfumes onde se exploram aromas de figo ou bergamota; velas perfumadas ou decorativas, de todas as cores e feitios; géis de banho e para as mãos; ou chás com benefícios para a pele, gripes ou alergias, onde se joga com os sabores da canela, matcha, chocolate são outras possíveis escolhas. Uma ciência que pede tempo, com experiências e criações que podem levar meses a apurar.

O livro de fórmulas herdado da centenária J. J. Fernandes tem inspirado alguns novos produtos, como o bálsamo de lábios com sabor a banana. Para o futuro, há o desejo de criar ambientadores exclusivos para outras marcas e hotéis e até, lá para 2024, um salto para o ramo das cerâmicas. Para já, a loja online serve de alternativa à morada alfacinha, aberta recentemente, com venda e envio dos produtos para todo o país e Europa.