Neste Natal, há novos filmes de animação a juntar aos clássicos

As novas aventuras de personagens de culto como Pinóquio, Sonic e os Trolls dão ritmo às estreias de animação na televisão e no streaming. Sem esquecer uma seleção de clássicos para rever ou encontrar pela primeira vez num programa em família.

ESTREIAS NA ANIMAÇÃO

A história do mais famoso boneco de madeira – e do carpinteiro que lhe deu vida – já soma dois séculos, mas ganha novo fôlego com o realizador Guillermo del Toro a dar a sua visão neste filme de animação. Pinóquio, na Netflix, junta fantasia, aventuras e lições sobre família e amor.

Também na Netflix, Sonic prime tem o popular boneco dos videojogos como protagonista. A primeira temporada segue as ameaças de Dr. Eggman ao universo, enquanto Sonic percorre dimensões paralelas para reencontrar os amigos e salvar o mundo.

Na TV por cabo, outra novidade é TrollsTopia, série criada pela Dreamworks e cuja primeira temporada se estreou no Canal Panda. Os episódios, exibidos aos sábados e domingos pelas 8, 12.30 e 21 horas, relatam o dia a dia das várias tribos dos Trolls na floresta, fomentando a ideia de união e amizade.

Outro clássico do mundo dos brinquedos regressou com a quarta temporada. Lego: Aventuras na cidade é exibido de segunda a sexta, pelas 14.15 horas, no Nickelodeon, e segue as peripécias de uma comunidade de personagens em Lego que tentam salvar a sua cidade. NC

CLÁSSICOS DE NATAL

Sozinho em casa (1990) é talvez o maior clássico de Natal, com lugar cativo, ano após ano, na programação dos canais de televisão generalistas durante a quadra. Toda a gente conhece a história: o pequeno Kevin, de nove anos, é deixado acidentalmente para trás pela família nas férias de Natal, e acaba a ter de defender a casa de dois ladrões desastrados. O argumento é de John Hughes e tem Macaulay Culkin no papel principal. Além da sequela, de 1992, a comédia teve várias adaptações e até um remake, em 2021, havendo filmes suficientes para uma maratona por si só.

Outra personagem memorável das narrativas natalícias é Grinch (2000), uma criatura verde e malvada que odeia o Natal, e por isso decide estragar as festividades a todos os habitantes de Whoville, mas um gesto de bondade da pequena Cindy Lou Who e da família dela é o suficiente para lhe derreter o coração. Uma adaptação do conto How the Grinch stole Christmas, escrito por Theodore Seuss Geisel em 1957, com Jim Carrey na pela do felpudo rezingão. Disponível na Netflix.

Saído do imaginário de Tim Burton, criador dos personagens e da história original, O estranho mundo de Jack (1993) consegue juntar o Natal e o Halloween num só filme. Esta fábula musical acompanha Jack Skellington, rei das abóboras, que ao passear pela floresta encontra uma porta para a cidade do Natal. Deslumbrado com todo o ambiente natalício, decide raptar o Pai Natal e levá-lo para a cidade do Halloween. O filme de animação em stop motion, realizado por Henry Selick, pode ser visto no Disney +.

Na HBO Portugal encontra-se outra viagem pelo universo natalício. The Polar Express (2004) é uma adaptação do livro infantil de Chris Van Allsburg, sobre um comboio mágico que transporta as crianças até ao Pólo Norte. AC