Navegar com todo o conforto, a bordo do superiate do The Ritz-Carlton

Lisboa é cidade de partida e destino do mais recente cruzeiro de luxo da Ritz-Carlton Yacht Collection: o EVRIMA. As próximas viagens transatlânticas acontecem em abril, com saída de Porto Rico ou das Bermudas.

Concebido para combinar o estilo de vida dos resorts The Ritz-Carlton com a liberdade das férias num iate, o EVRIMA é o primeiro de três cruzeiros personalizados do novo segmento de ultraluxo The Ritz-Carlton Yacht Collection, e acaba de fazer a sua viagem inaugural, com saída do porto de Lisboa. A capital portuguesa será o destino de pelo menos duas novas viagens transatlânticas, e o ponto de partida para um cruzeiro no Mediterrâneo.

O superiate mede 190 metros e tem capacidade para acomodar 298 hóspedes, em mais de uma centena de suítes que refletem o luxo e o conforto característicos da cadeia hoteleira. Alguns quartos têm dois andares, e todos possuem terraço privativo e janelas a toda a altura da parede, proporcionando vistas amplas para o mar. A pensar nas famílias, também há suítes comunicantes, e em especial para os miúdos existe até um programa de atividades.

A experiência dentro do iate inclui uma dezena de opções gastronómicas, que vão desde criações de inspiração local a interpretações criativas da cozinha do sudeste asiático, ou até uma churrasqueira ao ar livre. À vertente culinária juntam-se tratamentos de spa, sauna, piscina, sessões de jazz, desportos aquáticos na marina e outras atividades e espaços de lazer.

Dependendo da época do ano, o EVRIMA visita o Mediterrâneo, o Caribe, a América Central e a América do Sul. Com paragens em pequenos portos de escala pelo caminho, a maioria dos cruzeiros varia entre sete a dez noites. Em abril do próximo ano arrancam as novas viagens de e para o porto de Lisboa. No dia 4, O EVRIMA sai de Hamilton, nas Bermudas, para uma travessia de 11 noites com paragem nos Açores – Horta e Ponta Delgada -, e dez dias depois, parte de San Juan, em Porto Rico, e passa também pelas ilhas açorianas, a caminho da capital portuguesa. Em alternativa aos cruzeiros transatlânticos, inicia em Lisboa, a 27 de abril, uma viagem de 10 noites pela costa sul de Espanha, com passagem por alguns portos do norte de África, como Casablanca e Melilla. O destino final é Barcelona.

Em cada paragem os hóspedes podem escolher entre uma seleção de experiências da The Shore Collection ou utilizar os serviços do Concierge Ashore para personalizar passeios privados. As experiências em terra incluem visita guiada a um museu pelo seu curador, ioga numa praia privada ou slide numa floresta tropical.

Ritz-Carlton Yacht Collection

Preço: cruzeiro Bermudas/Lisboa a partir de 6237 euros/pessoa