Natal anima feriado no Porto (e espalha música pelas ruas)

O espírito natalício já se sente na cidade Invicta, com música e animação para todos os gostos. Entre o feriado e o fim de semana, a programação intensifica-se com várias iniciativas.

A principal atração da quadra natalícia no Porto é o Palácio de Natal instalado nos Jardins do Palácio de Cristal, e que será visitável até à noite da consoada. No feriado, quinta-feira, dia 8, está marcada para as 10.30 horas a sessão de histórias “O Presente dos Magos”, do projeto Kiara Terra, para os mais pequenos; e já por volta das 11.30 horas atua o “Circo Trio” da companhia Quideia Animações. Às 16 horas, acontece também o espetáculo “Aladino”, pelo Centro de Dança do Porto. Tudo na Tenda da Neve.

O Palácio de Natal recebe também uma série de concertos no palco principal, situado em frente ao Pavilhão Rosa Mota. Mas a música não fica por aqui. Estende-se também às ruas, mercados e lojas do Porto: no sábado, dia 10 de dezembro, será a vez de o grupo Nhonhós deambular pelas ruas e interagir com o público, a partir das 10.30 horas, com passagem pelo renovado Mercado do Bolhão.

Ainda no mesmo dia, a Praça de D. Afonso V, a Rua de Serralves, a Rua do Campo Alegre, a Rua de Diogo Botelho e o Largo do Cálem receberão temas festivos interpretadas pelo Orfeão Universitário do Porto, pelo Projeto Coral Independente e pelo Coro 8×4, que entre as 15 e as 17 horas.

A agenda musical continua com o grupo musical portuense Banda às Riscas, que animará a Campanhã no dia 10 (sábado), a Rua do Arquiteto Marques da Silva e o Mercado do Bom Sucesso, no dia 17; a Banda do NatLau, que chegará à Rua de Damião de Góis e à Rua Antero de Quental (dia 10) com sopros e percussão; e o projeto Circoreto, que alia a música ao teatro e ao circo, na Rua da Senhora da Luz, na Rua de Diu e no Mercado da Foz (dia 10).

A programação de Natal para o Porto conta ainda com um espetáculo que junta humor e diversos instrumentos, o “Da Cruz One-man-band”, de David Cruzque, a acontecer no Bonfim (dia 10) e na zona comercial de Santa Catarina (dia 17). O projeto Crassh também leva a performance Recycled, com sons produzidos através de objetos como baldes, capacetes ou serrotes, às ruas da freguesia de Paranhos (dia 10).