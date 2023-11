Nasceu em Espinho uma nova loja-ateliê com peças para decorar a casa

Joana Neves é designer de interiores e tem projetos pelo país. Abriu a Caco Interiores, um espaço cheio de luz e de cor com objetos de produção nacional e manual.

Na loja, com vista para uma praça e montra iluminada pelo sol, há objetos de cerâmica, móveis, candeeiros, tapetes, almofadas, joias, ilustrações, flores secas, painéis de parede, peças escolhidas com critério. Marcas nacionais, fabrico manual, produção sustentável. Joana Neves desenhou o seu negócio de design de interiores no verão de 2020. Em junho deste ano, abriu a Caco Interiores, a loja que é também ateliê, espaço para receber clientes e vender objetos com os quais tem uma relação afetiva. “Produtos com os quais me identifico, não compro nada que não tenha em casa”, adianta.

A localização foi pensada. “Não queria uma loja muito grande, queria que fosse virada a sul, que tivesse luz, assim temos esta profundidade do olhar. A luz é muito importante nos nossos projetos.” Ali trata de tudo: vende peças, faz projetos de interiores a duas e três dimensões, consultoria de decoração e materiais de construção, móveis à medida, instalação de papel de parede, estofos de sofás e poltronas, escolha de cortinas, tapetes, iluminação. Cada lugar é um lugar. E Joana Neves quer diferenciar-se pela cor. “Vivi quatro anos no Brasil, identifico-me muito com o estilo de arquitetura do país e com um design mais vibrante”, conta.

Na Caco Interiores, nascem projetos personalizados. A designer de interiores quer trabalhar mais o universo infantil, comprar mais peças para a loja, ir a feiras internacionais explorar ideias e tendências. Joana Neves valoriza a criatividade e o pensamento fora da caixa na criação de ambientes feitos à medida. Sempre à procura de soluções criativas no que desenha e no que vende.

O seu percurso deu várias voltas. Durante a pandemia, depois de gerir um espaço de organização de eventos e de cowork, começou a mostrar a sua casa numa página do Instagram. O retorno foi impressionante e assim nasceu A Casa da Mãe Joana, projeto dedicado ao estilo de vida e decoração de casas e lugares de trabalho. Com cor, amor, leveza e conforto.

A herança familiar corre-lhe nas veias. Pai investidor imobiliário, mãe que chegou a ter uma loja de decoração, desde pequena que não se importa de andar no meio de obras, acompanhar empreitadas, ajudar a escolher materiais. “É uma paixão desde miúda”, recorda. Um gosto que permanece.