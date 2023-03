Não é mentira: roupa vintage da Tarda toma conta da Athena a 1 de abril

A Athena, de portas abertas no Bonfim, Porto, vai acolher produtos da loja online Tarda. O evento, agendado para o primeiro dia de abril, reúne comida, bebida, roupa em segunda mão e arte.

Chama-se Athena, em tributo à deusa grega da justiça e das artes. Inaugurada em novembro de 2022 com o intuito de ser restaurante, funciona por enquanto como concept store e mini-cafetaria. Ali pode-se encontrar habitualmente moda de autor, vinhos, biscoitos e cerâmica.

A 1 de abril, das 11 às 20 horas, o espaço vai contar com a presença da Tarda, uma loja online de roupa vintage e em segunda mão. Com curadoria de Marta Sobral, a Athena disponibilizará nesse dia uma coleção com cerca de 50 peças.

Além de roupa, a loja-conceito no Bonfim terá comida – doces, salgados, opções vegetarianas e vegan – e bebida – cerveja artesanal, vinhos, sidras e cocktails de kombucha, através da colaboração com Aquela Kombucha.