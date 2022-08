Nadar numa obra arquitetónica de referência, em Matosinhos

A piscina da Quinta da Conceição, um projeto original de Álvaro Siza Vieira, está instalada numa propriedade do século XV, onde em tempos se ergueu o Convento de Nossa Senhora da Conceição da Ordem de São Francisco.

Num sítio alto, bem exposto ao sol e construído em socalcos, o edifício da piscina da Quinta da Conceição é uma das obras de início de carreira do arquiteto Álvaro Siza. Apesar de não ser tão famosa como a sua outra obra da mesma época, a Piscina das Marés, também em Leça da Palmeira, esta, inaugurada em 1965 tem um encanto especial.

Está inserida numa quinta do século XV, onde em tempos se ergueu o Convento de Nossa Senhora da Conceição da Ordem de São Francisco, do qual ainda há alguns vestígios, como as estátuas espalhadas pelo parque, vários chafarizes ou uma parte do antigo claustro. Depois das obras de reabilitação e melhoramento orientadas pelo arquiteto Fernando Távora, também nos anos 60, a quinta tornou-se um dos sítios mais apetecíveis para dias de lazer.

Em 2018, a piscina foi requalificada pela autarquia, segundo o projeto original do Álvaro Siza Vieira, reabrindo no ano seguinte. À entrada, encontra-se um snack-bar, que funciona, tal como a piscina, todos os dias das 9h às 19h, e onde se podem adquirir snacks ligeiros, bebidas e gelados. Pode também ali alugar-se espreguiçadeiras. É ainda possível organizar festas de aniversário, com marcação prévia. Devido à importância arquitetónica do complexo, este está aberto a visitas não guiadas, por 2 euros (sem direito a ir a banhos).

Este ano, tanto esta piscina como a das Marés, ambas sob a alçada da Matosinhos Sport, a empresa municipal que gere a área do desporto da cidade, têm bilhetes disponíveis para compra online.