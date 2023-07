Na Xylocopa, em Ílhavo, há livros usados e recomendações à medida

A livraria Xylocopa - Books & Works acaba de abrir, no centro da cidade, com livros já lidos e outros objetos próximos desse universo, de raiz artesanal, como cadernos ou candeeiros. Tem ainda um serviço de recomendações personalizadas de obras, que podem ser enviadas por correio.

À entrada, um cartaz anuncia a missão: “Dar uma nova vida a livros esquecidos, esgotados, saídos de circulação, mas ainda válidos, preciosos e sábios”. Estamos na Xylocopa – Books & Works, livraria dedicada aos livros usados que acaba de chegar a Ílhavo pela mão de Ana Pereira. Abriu no dia 17 de junho, aproveitando a realização do festival Rádio Faneca, com os seus eventos culturais gratuitos e forte espírito comunitário.

Ana, que se mudou para ali há sete anos (é de Vila do Conde), começou por ser livreira, precisamente; depois passou a assistente editorial e, a seguir, virou-se para a tradução literária, atividade que exerceu, em regime freelance, durante quase uma década. O nome Xylocopa vem de uma “abelha solitária que escava o ninho na madeira”. Palavras dela, que entretanto ganhou especial gosto por trabalhar com outras pessoas, e tem um companheiro interessado em apicultura e peças em madeira.





“Desde a vinda dos meus filhos, tenho vindo a envolver-me em movimentos informais de cidadãos. E gosto de contribuir com alguma coisa para o território onde estou. Muitas pessoas entram aqui a dizer que estão muito felizes e espantadas por Ílhavo ter uma livraria”, conta Ana, atrás do balcão que já pertenceu a uma retrosaria.

Aquele é um entre outros móveis adquiridos em segunda mão, em conformidade com a filosofia do espaço, que prolonga a vida útil dos livros passando-os para outras estantes, por valores convidativos. Ali, uma obra custa, em média, 7 euros. Aquando da nossa visita, o preço mais elevado, 50 euros, correspondia a uma edição algo rara de “Escrítica pop”, de Miguel Esteves Cardoso.

Tudo isto começou desenhar-se durante a pandemia: fechada em casa com os três filhos, Ana criou um negócio online de recomendação personalizada de livros assente em exemplares usados, quase por brincadeira. Concorreu ao programa Relança-te, da Escola de Impacto da Fundação Ageas, com essa ideia, que foi aceite e posta em prática. Chamou ao projeto Xylocopa Books e, quando decidiu abrir a livraria física, acrescentou a palavra “Works”. Afinal, aos livros juntam-se alguns objetos de cariz artesanal próximos daquele universo, desde candeeiros feitos com louças reaproveitadas até cadernos ilustrados ou carimbos. Para saber mais sobre esses trabalhos e quem os faz, basta aparecer, já no próximo sábado, dia 22, no encontro de artesãos integrado na agenda de atividades.

A seleção dos títulos, de diversos géneros, para diferentes públicos, é feita em parceria com a livraria aveirense Ror de Livros, cujo clube de leitura mensal é, aliás, orientado por Ana. A Xylocopa também procura responder a pedidos específicos, faz vendas online e mantém o serviço de recomendações personalizadas de livros, podendo o cliente escolher entre três modalidades. Partindo de uma conversa ou do preenchimento de um inquérito, a responsável pelo projeto traça o perfil do leitor e sugere-lhe uma ou mais obras, que podem ser enviadas por correio ao mesmo tempo ou de forma faseada.